En enero de este año, apenas unas semanas después de haber comenzado su precampaña por el PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola plasmó su diagnóstico de lo que se debe hacer en cinco compromisos.

En entrevista con La Razón, el precandidato explica que esos compromisos son ejes de actuación, además de que la capital y los ciudadanos mismos están hartos de las redes clientelares que el PRD y Morena forjaron tras 20 años en el gobierno.

Usted no es militante del partido que lo postula… La gente está cansada de que todos los servicios se hayan deteriorado. Por eso llega un ciudadano. Tú vas a ver en la boleta dos perfiles de políticas profesionales, militancia en el PRD, en Morena, puestos legislativos, y revisa los resultados de sus responsabilidades y ahí no ves nada.

El Dato: Heriberto Galindo, suegro de Mikel, se sumó como consejero político a la campaña de José Antonio Meade.

Pero en mi caso, cero militancia, perfil ciudadano, pero además una hoja de servicios donde, entre otras cosas, está haber bajado el precio de las medicinas 80 por ciento habiendo regulado correctamente la Cofepris, y haber sacado a la institución más importante del Estado mexicano de la quiebra, como fue el Seguro Social. Esto jamás lo hice a partir de una estructura clientelar, sino aplicando lo que yo he aprendido toda mi vida y he podido utilizar, que son mis herramientas técnicas como administrador público.

¿Cuál considera que es uno de los más grandes problemas en la implementación de gobierno en la ciudad? Tenemos una gran tarea, que es cómo arreglar la ciudad, y la ciudad se ha venido deteriorando de manera constante. Es un gran problema de concepción de gobierno, donde los gobiernos que han llegado se han concentrado en el clientelismo y se han olvidado de la esencia del gobierno, que es prestar servicios.

Tenemos que ser conscientes de que la ciudad, en lo electoral, ha sido víctima de la operación de estructuras clientelares y de inversión en el voto en términos monetarios muy grandes. Sabemos que los recursos que se extraen del ambulantaje se usan para comprar votos y nosotros, desde el principio, dijimos que no queremos estructuras clientelares, sino redes ciudadanas, y un poco ahí es donde yo pongo el acento de recibir de otros partidos a quienes piensen lo mismo que yo: que no es con la compra de voto con lo que vamos a ganar, pero sí con dar la bienvenida a gente que está harta de eso. Lo expresaron muy bien tanto Leticia (Quezada) como Agustín (Torres), en el sentido de que estaban cansados ya de esta lógica que nos va a llevar a todos al colapso. La ciudad no aguanta otro periodo de seis años donde las cosas se hagan igual.

¿Cuál es la alternativa? En medio de todo este tema del clientelismo y las diversas agendas que hay, poca gente ha volteado a ver a la familia. La familia hoy no está siendo escuchada, y yo creo que es el centro de solución de todos los problemas. Hay que generar un acercamiento mayor a las madres y a los padres de familia, a ver cómo ellos plantean las soluciones, y eso también integrarlo a la campaña. Hay que ir a visitar a la gente que cree todavía en la comunidad, que cree en el poder de los valores para poder también resolver los problemas de una manera holística y no solamente hablar de técnica. Hay que escuchar a la familia y hay que apostarle a la familia.

Hasta el momento usted ha hablado de compromisos con la ciudad… Nosotros hicimos una lista de compromisos no limitativa. Un primer diagnóstico es que la ausencia de inversión se debe también a un alejamiento de la ciudad con la federación, porque los datos te dicen que la infraestructura de la ciudad se generó cuando era departamento central.

Son cinco compromisos. Primero, en la seguridad: tener ojos en todos lados a partir de cámaras y alumbrado público; segundo, una policía del transporte; tercero, incrementar los sueldos al doble y la capacidad, a través de la capacitación del Ministerio Público de la ciudad y de la policía, y una purga de mandos. Eso se tiene que hacer de manera inmediata.

“Lo mío es un perfil ciudadano, que lo que quiere ver es que su ciudad empiece a mejorar y estoy seguro que sí se puede”

Después comprometimos ya 100 kilómetros de Metro con el precandidato (José Antonio) Meade, tres trenes suburbanos y un periférico que pueda sacar el tráfico pesado de la ciudad y la contaminación que tiene asociada.

También hemos hablado de educación, de lograr en el corto plazo que las 4 mil 200 escuelas de la ciudad sean escuelas de tiempo completo, con comedor, escuelas con el programa de Escuelas al Cien. En ese orden van los compromisos y todos tienen que ver con un trabajo conjunto con la ciudad y con la federación.

¿Cómo y de dónde piensa obtener los recursos para concretar estos compromisos? Ya vimos que el gobierno solo no puede. Y lo que se hizo muy inteligentemente con el aeropuerto es que de los 140 mil millones de pesos que ha utilizado como inversión, solamente 30 por ciento proviene de la federación. El otro 70 tiene que ver con mecanismos de financiamiento asociados a la tarifa del uso del aeropuerto, a diversos créditos revolventes, a diversas capacidades de flujo que tiene el propio aeropuerto actual para financiar el nuevo. No es motivo de preocupación el tema de los recursos porque estamos hablando de que si le damos capacidad de gestión al Metro, éste puede encontrar sus propios recursos para financiar su crecimiento.

¿Se ha acortado la brecha en la contienda electoral por la Ciudad de México? Se va acortando. Estamos en niveles de intención de voto muy lejanos a los que traía tradicionalmente el PRI en la ciudad. En términos de conocimiento también, y sobre todo de opinión positiva. En las diversas encuestas la opinión positiva más alta es la mía, porque la gente no me ve como ese típico político. No estoy asociado a ningún escándalo.