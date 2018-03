La competencia real está entre Morena y el Frente, afirma Barrales

La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, afirmó que la competencia por electoral se encuentra entre dos mujeres: la abanderada de Morena y la que encabeza el Frente.

En las próximas elecciones vamos a tener una mujer al frente de la ciudad. Ustedes saben que la competencia real está entre Morena y el Frente, entre Alejandra Barrales y Sheinbaum

Alejandra Barrales

Candidata a la Jefatura de Gobierno

Durante un evento con mujeres en la delegación Milpa Alta, Barrales sostuvo que en las próximas elecciones se tendrá que decidir entre dos proyectos: el que ella encabeza y que promete ayudar a las mujeres capitalinas, y “el otro proyecto” del cual dijo que busca dividir a los capitalinos.

“El otro proyecto es vieja forma de hacer política que apuesta a que una sola persona a sea la que resuelva los problemas de este país y de esta ciudad. Eso no funciona. Esa forma de hacer política lo que busca es dividir entre los que piensan igual y los que no piensan igual y quienes no piensan igual que ellos pasan a ser aquellos de la mafia del poder”, afirmó la candidata.

Sé que con mujeres como @XochitlGalvez las mujeres de Milpa Alta y de la Ciudad van a estar bien representados, pues su trayectoria y su lucha por la defensa de las mujeres y los pueblos originarios así lo avalan. pic.twitter.com/H49VERoiWw — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) March 24, 2018

Barrales Magdaleno reconoció también el trabajo de las mujeres “luchonas” y dijo que de llegar a la jefatura de gobierno su prioridad será dar seguridad y apoyo a las que más lo necesitan.

“En mi gobierno las cosas que hayamos hecho bien las vamos a fortaleces y las cosas que hayamos hecho las vamos a rectificar porque es lo que quiere la gente. Cuando llegue al gobierno voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan.”

Te puede interesar:

Mikel denuncia, otra vez, a Barrales

aml