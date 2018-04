La confesión de los laicos

En mi pasado remoto existió una yo que acudía a la confesión católica con regularidad. Sé que sabrán disculparme: era yo muy joven y creía que la Iglesia y sus representantes estaban tocados por la mano de Dios. Por suerte, el tiempo puede acabar con la ingenuidad culpable, con el pensamiento mágico y con el temor de romper con una institución que ha encubierto abusos durante mucho tiempo.

Quizá de modo inconsciente, aquella visita al confesionario es el antecedente de mi elección vocacional. Ese momento confidencial, secreto y anónimo, permite a los usuarios descargar la mente de los tormentos de ser simplemente humanos y, además de falibles, mal intencionados, envidiosos, intolerantes, propensos a las fantasías de destrucción de los enemigos; o a desear lo que no nos pertenece, proclives al autoengaño, a la mentira y a pequeños, medianos y grandes actos de corrupción, entre muchísimas otras cosas.

Algo distinto es creer que el señor que está del otro lado de la ventanita tenga el poder de perdonarnos en nombre de Dios; pero como ejercicio de comunicación, contar lo que nos avergüenza tiene, sin duda, un poder curativo.

No concibo una vida individual, de pareja o de familia en la que no sean posibles estas confesiones y en las que haya que simular que todo está bien, o en las que esté prohibido decir las verdades desagradables.

Mi sesgo profesional me hace tener la convicción de que contar con alguien a quien se le puede decir todo sin vergüenza y sin temor al juicio, es una parte central de la salud mental. Puede ser la mejor amiga, el terapeuta, un hermano, rara vez la pareja. Poder ser una a ratos y hablar de lo más retorcido de la mente sin miedo a ser juzgada y con la certeza de ser entendida, es un acto sanador.

Las personas que nunca hablan con la verdad y siempre se cuidan de la opinión de los demás suelen ser muy infelices y con frecuencia tienen sentimientos de vivir una vida falsa.

De ser actores que deben disimular lo que sienten y ocultar lo que piensan.

No entiendo una relación verdaderamente íntima si la verdad sin filtros no es posible.

Se hacen bromas acerca de lo habitual que es mentirle a la terapeuta y sólo contarle lo que nos hacer parecer inteligentes, sensibles, sensatos o analíticos frente a ella. La gente puede ir a terapia a autoengañarse y a engañar al terapeuta igual que lo hace en su vida diaria, pero no hay nada en el mundo como saberse querido y aceptado a pesar de nuestra oscuridad. Tristes las relaciones que no permiten la transparencia y que son dominadas por el miedo al rechazo, al juicio y al abandono.

Tener un confesor laico puede servir para desahogarse, para aceptarse con todos los matices y para entender que aunque nos pensemos peores que los demás, quizá sólo somos personas estándar que a veces lastiman intencionalmente.