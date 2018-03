La Cuba que (no) cambia

El inmovilismo, en tanto losa que pesa sobre la evolución de Cuba, es simultáneamente realidad y pretexto. Realidad, porque si bien los modos de vivir, producir y consumir en la isla cambian —por la mayor presencia interna del mercado y el impacto de la globalización—, la conducción política y el marco legal siguen siendo los del viejo canon leninista.

Pretexto, porque ello no impide la emergencia, una y otra vez, de gente, ideas y acciones que desafían el pesimismo y la censura derivadas del corsé autoritario.

Los cubanos del 2018 no son los polacos de 1981, que inundaban las plazas pidiendo libertad. Sus energías básicas se gastan en el (sobre)vivir cotidiano, en comunicarse con el pariente emigrado, en encontrar los modos de largarse o de encontrar un nicho —mediante el robo al Estado o la iniciativa privada— para subsistir mejor. Podemos alegar mil razones psicológicas y sociológicas, pero la adaptación —resignada o creativa— es el comportamiento mayoritario de la gente en la isla. Dicho eso, vale la pena añadir tres comentarios.

Primero, que tal actitud es la normal en poblaciones que viven bajo el control social de un régimen comunista, nacido de revoluciones radicales. Control que no descansa, fundamentalmente, en la violencia física masiva y explícita. Así, Cuba está hoy, cívicamente, más cerca del Moscú de Brezhnev que del Santiago de Pinochet. Segundo, qué en tanto pautas de interacción impuestas por las circunstancias y veladas por la censura, todo ello puede cambiar en un santiamén, apenas se abra eso que los politólogos llamamos “estructura de oportunidades políticas”. Tercero —y he aquí lo más importante— que pese a todo lo anterior, la Cuba libre es hoy mucho mayor y más diversa que en los 60 años “revolucionarios”.

Cineastas y emprendedores, ambientalistas y comunidades religiosas, disidentes y periodistas…el número de rostros, voces e incluso acciones públicas diferentes —y no únicamente opuestas— a las oficiales no se reduce. La creciente cantidad —y variedad— de arrestos, censuras, amenazas y difamaciones revela que la sociedad vital y autónoma resiste. Y que, tras cada razzia, vuelve a emerger. En una suerte de empate macabro donde el poder no pierde el control de plazas y fábricas, pero donde tampoco consigue aniquilar a los desconectados. No se trata de un asunto de esperanzas, sino de evidencias. Nunca el Estado cubano tuvo menos hegemonía, jamás la sociedad civil se ha levantado de la pasada golpiza cobijando tanta diversidad ideológica, temática, identitaria, territorial. Y quienes primero saben eso son los policías que auscultan, con insana obsesión, la salud moral de sus conciudadanos. Por eso están tan nerviosos.

Por todo ello, quienes tenemos en Cuba un motivo de atención más allá del origen y el parentesco, podemos elegir entre dos rutas. Abonar a las teleologías de la desesperanza y el entusiasmo totales, con el “esto no hay quien lo arregle” o el “ya viene llegando” como mantras convocantes. O reconocer que, en las circunstancias durísimas de una sociedad (no) abierta, no poca gente está construyendo redes de libertad y modos de vida que rebasan la subsistencia, la simulación y la rendición. ¿Los acompañamos?