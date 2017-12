La decadencia del imperio

El 2017 es ya historia. Este año ha cristalizado el ascenso al poder de uno de los personajes más controvertidos de los últimos tiempo: el presidente estadounidense Donald Trump.

Muchos han señalado que, desde hace años, EU muestra síntomas de decadencia. La llegada de Trump es la coronación de esta crisis moral, política y social que sufre la potencia mundial.

La decadencia moral se refleja en varios frentes. La arrogancia antidiplomática del gobierno de Trump en el ámbito internacional, por ejemplo, nos deja ver que la búsqueda del diálogo y la paz, la defensa de los derechos humanos y tantas banderas que antes se ondeaban en las embajadas estadounidenses, ahora dejan su lugar al chantaje y la agresión. Decisiones precipitadas y unilaterales, como reconocer a Jerusalén como capital de Israel, o abandonar la lucha contra el cambio climático, son muestra del desatino y la falta de prudencia de un gobierno que amenaza a los que no apoyen sus caprichos.

La decadencia política se muestra tanto al exterior como al interior de sus fronteras. EU ya no es una voz respetada y confiable en el exterior; rompe tratados, amenaza a aliados, provoca a los enemigos. Al interior, el desorden que recorre los pasillos de la Casa Blanca se refleja en los apoyos dispares de los principales exponentes de su propio partido y en la abierta animadversión de independientes y demócratas. El 2018 es año electoral y la aparente paz que ha tenido Trump podría acabarse con un resultado adverso que lo obligue a negociar; algo que no gusta hacer. Es muy probable que acabemos con un cierre del gobierno y serias discusiones en temas de sanidad e inmigración.

La decadencia social se muestra en la profunda división y descontento que hay al interior de EU. En un mismo país tenemos actitudes diametralmente opuestas y que no están dispuestas a dialogar para buscar, si bien no una reconciliación, al menos una forma de convivencia. La administración Trump ha venido a agitar el avispero. Como muestra está el tema de la ciencia. Siendo el país con mayor producción científica del mundo, Estados Unidos ahora censura el lenguaje científico al ordenarle al Centro para el Control de Enfermedades eliminar de todas sus propuestas de financiación palabras y frases como “derechos”, “vulnerable” o “basado en hechos científicos”. Sí, el país de la ciencia y la tecnología no cree en los hechos; el líder del país que se apuntaló como la primera potencia mundial gracias al avance científico-tecnológico es el presidente de la posverdad. Ni la fe ha quedado intacta. EU se caracteriza por sus poblaciones profundamente religiosas; pero ahora la fe es ideología política que desafía a los hechos y a la realidad misma.