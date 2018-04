La familia nunca estuvo en política y todos estamos muy impresionados: Juana Cuevas

Juana Cuevas, esposa del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, es una economista de profesión y artista por vocación.

BB: Juana, vienes de una familia muy grande.

JC: Mi mamá tiene una familia muy grande y mi papá también. Del lado de mi papá son 10 hermanos y de mi mamá también. José Antonio se burla de mí, dice que antes de criticar siempre hay que preguntar si es mi tío, primo o alguien conocido. Yo tengo dos hermanas.

BB: Desde chiquita toda tu familia se reúne en el rancho de tu mamá en Hidalgo.

JC: Sí, toda la vida…, mi abuelo es de Tulancingo y fue siempre un hombre muy de familia, son seis mujeres y cuatro hombres; le gustaba tener siempre a su familia cerca, entonces todos crecimos yéndonos de vacaciones. Los 10 hijos con los esposos, los nietos; éramos un familión que pasábamos temporadas muy muy largas en un rancho en Hidalgo. Hoy seguimos siendo muy cercanos y nos encanta estar juntos.

BB: ¿Y de tus papás qué me cuentas?

JC: Mi mamá es la más grande de esa familia de mujeres, es una mujer con mucho carácter que nos lo fue transmitiendo a mis hermanas y a mí. Ella es la que nos empuja para que nos sigamos viendo. Ella nos empujó a mis hermanas y a mí a salir, a estudiar y a buscar y conseguir nuestros sueños y eso es justo lo que yo trato de hacer con mis hijos.

BB: Naciste en la Ciudad de México, aquí estudiaste…, siempre estuviste acá.

JC: Sí, sí, yo soy de México, mi papá siempre tuvo trabajo aquí. Él trabajó en construcción, siempre en el sector privado, que es lo que le digo a José Antonio, para mí y para mi familia, que nunca estuvimos metidos en política, ahorita toda esta aventura es una sorpresa. Estamos todos muy impresionados y aprendiendo muchísimo.

BB: ¿La diferencia de tener un papá que está en el sector privado a un marido que está en el sector público, es en la calidad de tiempo que le da a la familia?

JC: Totalmente. Mi papá siempre ha sido un hombre que ha trabajado mucho, pero fue muy ordenado. Siempre vi a mi papá sentado a la hora de la comida, todos platicando sobre nuestro día y es algo que no tienen mis hijos. A José Antonio rara vez le da la vida para llegar a comer a casa. Entonces, con mis hijos es al revés; todos nos movemos para disfrutar esos ratitos que pueden estar con el papá. De repente si tiene que salir fuera de México, a una gira, lo acompañamos en la carretera; buscamos los espacios para poder estar juntos, para seguir teniendo una relación cerca.

BB: Eres muy artista, pero también estudiaste economía, ¿en dónde se compaginaban ambas cosas?

JC: Al final no resultó una mala combinación. Tenemos una amiga en la familia, que era pintora y mi mamá disfrutaba mucho ir a visitarla y sentarse un ratito a platicar con ella. Yo aprovechaba para pintar y ella me iba dando tips y enseñando.

Por otro lado, tengo tíos y primos economistas, entonces eran esas dos partes de mi vida. Acabé estudiando un año de diseño textil y después me fui a economía. Ahorita he podido disfrutar las dos partes porque como economista entiendo y puedo apoyar a José Antonio y trabajé una época en Hacienda y una época en un banco, y he estado muy involucrada con los artesanos en toda la parte de los textiles.

BB: Qué suerte que estudiaste economía en el ITAM porque así conociste al marido. ¿Estudiaron toda la carrera juntos?

JC: Ahora sí que por algo, ya nos tocaba conocernos. Toda la carrera estuvimos juntos, él se adelantó al final porque metía más materias y acabó más rápido que yo.

BB: Terminan la carrera en el ITAM y de ahí se van a estudiar, él hace un doctorado y tú haces la maestría en Yale.

JC: Sí, primero estuvimos un año trabajando, yo en el sector privado en un banco y él ya en el sector público. Acabando empezamos a platicar y se nos antojaba irnos a estudiar, entonces empezamos a ver en qué universidad y acabamos en Yale.

BB: Tu hijo Dionisio nace cuando están en Yale.

JC: Nació dos meses antes de que José Antonio se graduara. Yo todavía tenía la duda de que si nos quedábamos una temporadita más a lo mejor a trabajar allá pero él tenía muy claro que lo de él era el servicio público y ya se quería regresar.

BB: ¿Y a dónde entra él y tú qué haces?

JC: Él empieza a trabajar en la Consar y como Dionisio era muy chiquito, empecé a trabajar con mi suegra. Ella es hija de un artista zacatecano; el abuelo de José Antonio es un pintor y escultor y mi suegra siempre ha tenido el arte en su casa. Entonces empezamos un negocio de diseño de juegos para niños. A Dionisio y a sus amigos les encantaban y nos los fueron pidiendo…

BB: ¿Y todos están pintados a mano?

JC: Todos, y ahí empezamos a trabajar mi suegra, otra amiga y yo diseñando estos juegos y llevamos más de 20 años juntas.

BB: ¿Cómo compaginas tu trabajo con tu vida personal?

JC: Me ha tocado combinar eso con un poquito de lo que me gustaba. Tenía este trabajo con mi suegra y también seguí muy metida en la parte de las artesanías. Además siempre he estado en el trabajo voluntario y llevo muchos años haciéndolo en el IMSS. Ahora sí que combinaba las tres cosas con mis hijos y con la chamba de él, que era muy complicada.

El primer sentimiento además de miedo es mucha emoción. Qué impresionante que un hombre que siempre tuvo tan claro que toda su vida quería trabajar por México, llegó a este momento

BB: Y parte del tema textil, lo que traes está precioso, es para apoyar a los indígenas mexicanos y a la artesanía mexicana, ¿no?

JC: Tenemos que aprender a apreciar. Tenemos un pueblo tan rico en artesanías, en cultura, yo creo que las artesanías nos platican un poco quiénes somos. Nos dan una identidad y cuando vas descubriendo cómo trabajan estos artesanos, toda la pasión que le meten a cada pieza, la imaginación, te das cuenta…, por ejemplo una blusa tejida en telar les puede tomar dos o tres meses hacerla. Sí, son verdaderas joyas, obras de arte que hay que aprender a presumir, a disfrutar y ahora sí que a valorar ese trabajo que hacen los artesanos en México.

Yo todos los días me visto con algo mexicano, siempre.

BB: ¿Cómo te imaginas a tu marido en la Presidencia de la República?

JC: La verdad es que él es un hombre con una visión muy clara y a mí siempre me ha encantado verlo como político, porque es un político que sí nos enseña a todos lo que es alcanzar un consenso, saber escuchar, saber qué es lo que está proponiendo cada quien, cuáles son las necesidades de cada uno y de ahí poder verlo sacar una conclusión que nos beneficia a todos.

BB: ¿Cómo te dice: “voy a ser el candidato”?

JC: Llevaba mucho tiempo, un poquito porque ya se oía y en la imaginaria siempre estaba diciéndonos: “hay que prepararnos para ser o para no ser, entonces el día que sí llegó y nos dijo: “pues sí voy”. El primer sentimiento además de miedo es mucha emoción, dices: qué impresionante que un hombre que siempre tuvo tan claro que toda su vida quería trabajar por México, llegó a este momento, tuvo que tomar una decisión que para él fue complicada, pero siempre con esa congruencia de saber que hoy tocaba trabajar por México.

BB: Que tu marido te diga que quiere buscar la Presidencia de la República significa de inmediato que en caso de ganar, tú serías la primera dama, ¿qué piensas hacer?, ¿cómo piensas trabajar?

JC: Yo creo que sí es una oportunidad de una vez en la vida en donde puedes servir y hacer una diferencia enorme. Yo siempre he tenido muy claras mis causas, llevo muchos años trabajando con artesanos, muchos años trabajando con mujeres porque soy voluntaria en un hospital del IMSS de Gineco 4, un hospital a donde llegan mujeres con embarazos muy complicados.

Creo que estando en un lugar como la Presidencia se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo apoyar a José Antonio como lo hemos hecho desde hace 20 años.

BB: Juana, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?

JC: He tenido muchos, soy muy suertuda, pero el día que me casé con José Antonio fue espectacular, el día que nació cada uno de mis hijos fue una emoción enorme, son días que no se te olvidan nunca.

BB: ¿El más triste?

JC: Cuando perdí a mis abuelos con los que crecí y que fueron una parte muy importante en mi vida. Los sigo extrañando.

BB: Complétame esta frase, Juana Cuevas es…

JC: Mamá mexicana, esposa y sobre todo, apasionada de México.