La filosofía mexicana del otro lado de la frontera

La filosofía del ser del mexicano no debe entenderse como un proyecto esencialista que borre las diferencias que hay dentro de México y de lo mexicano, sino como un proyecto de autoafirmación de México y de lo mexicano en su pluralidad.

La publicación de la antología Mexican Philosophy in the 20th Century (Oxford University Press, 2017),coordinada por Carlos Alberto Sánchez y Robert Eli Sánchez Jr., es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido dentro de la cultura mexicana.

Aunque ya había algunas traducciones de libros y artículos de filósofos mexicanos en idioma inglés, Sánchez y Sánchez han editado la primera antología completa de filosofía mexicana en dicho idioma. Esta obra está diseñada para ser usada en los salones de clases de las universidades estadounidenses, en particular, para ser un libro de texto de una asignatura específica de filosofía mexicana que se imparta no sólo en los departamentos de estudios culturales mexicanos o chicanos, sino también, y sobre todo, en los de filosofía.

La definición de filosofía mexicana de Sánchez y Sánchez es útil para apoyar la resistencia de los ciudadanos de origen mexicano dentro de Estados Unidos frente al sistema de opresión interna —cada vez más institucional, violento y racista— que ellos padecen

Cada uno de los textos seleccionados merece estar en una antología de este tipo. Todos ellos, en su conjunto, ofrecen un panorama muy completo de la filosofía mexicana de la primera mitad del siglo anterior. Los autores traducidos son: Justo Sierra, José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Samuel Ramos, José Romano Muñoz, Vicente Lombardo Toledano, Edmundo O’Gorman, José Gaos, Leopoldo Zea, Luis Villoro, Emilio Uranga, Jorge Portilla, José Revueltas, Rosario Castellanos y Abelardo Villegas.

En su introducción al libro, Sánchez y Sánchez ofrecen tres características de la filosofía mexicana: se trata de una actividad intelectual autorreflexiva, crítica y afirmativa (pág. XXX). Sin embargo, no se conforman con esta caracterización general y nos sorprenden con una definición que recupera la vieja noción de “ser del mexicano”. Su definición de filosofía mexicana es la siguiente: “una investigación autocrítica del ser del mexicano, que brota de la circunstancia mexicana y se realiza en beneficio de ella, que se hace para revelar ese ser nacional frente a una historia colonial y para afirmarlo dentro de un entendimiento cada vez más global de la cultura universal.” (pág. XXII, traducción mía).

Sánchez y Sánchez son conscientes de que la noción de “ser del mexicano” es una de las más polémicas de la cultura mexicana del siglo XX y de que hoy en día casi nadie la defiende en círculos académicos. Sin embargo, han decidido recuperarla porque todavía les resulta útil para sus propósitos académicos y extraacadémicos dentro de los Estados Unidos.

Para Sánchez y Sánchez la filosofía del ser del mexicano no debe entenderse como un proyecto esencialista que borre las diferencias que hay dentro de México y de lo mexicano, sino como un proyecto de autoafirmación de México y de lo mexicano en su pluralidad. Lo que se pretende, a fin de cuentas, es que la reflexión filosófica permita a los mexicanos elegir con libertad lo que ellos quieren ser, pero sin que esto los separe del resto de la humanidad, sino que, por el contrario, les permita encontrarse con los demás seres humanos en esta búsqueda común. El ser del mexicano no es algo sustancial —ni siquiera accidental, como suponía Emilio Uranga—, sino un modo de existir, es decir, uno de los modos histórico-culturales de “estar en el mundo”.

La noción de “ser del mexicano” es una de las más polémicas de la cultura mexicana del siglo XX y que hoy en día casi nadie defiende en círculos académicos

La definición de filosofía mexicana de Sánchez y Sánchez es útil para apoyar la resistencia de los ciudadanos de origen mexicano dentro de Estados Unidos frente al sistema de opresión interna —cada vez más institucional, violento y racista— que ellos padecen. La mejor filosofía mexicana siempre ha sido un proyecto emancipador, anticolonialista, rebelde, y hoy en día, ese proyecto en Estados Unidos requiere todo nuestro apoyo.

Quizá la aportación más importante de Sánchez y Sánchez es que con su ejemplo nos muestran que se puede hacer filosofía mexicana desde cualquier lado de la frontera. Es más, tal parece que quienes harán las contribuciones más interesantes a la filosofía mexicana en un futuro inmediato son, precisamente, nuestros filósofos del otro lado. Aquí, en México, la mayoría de los filósofos profesionales carece de la autoconciencia crítica requerida para promover una nueva filosofía mexicana. Se hace filosofía en México, es cierto, pero esa filosofía pocas veces es filosofía de México y para México.

Sánchez y Sánchez han demostrado que el muro de Trump es una obra inútil. No hay un muro que pueda contener las ideas de un pueblo. Éste es un resultado que seguramente hubiera entusiasmado a Vasconcelos.