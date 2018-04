La opinión informada

Todos los días reviso la prensa nacional e internacional, con particular atención en los diferentes analistas políticos y especialistas en la materia que publican sus pensamientos. Pareciera que es mucho trabajo hacerlo, pero quien lo tiene por costumbre, sabe que es una rutina bastante ágil. Pero lo que me llama sobremanera la atención es que ocho de cada 10 de estos profesionales se oponen a las ideas de López Obrador.

Son muy pocos quienes aplauden sus ocurrencias seniles, sus propuestas populistas, sus disparates económicos y menos todavía, los que dejan de lado sus enormes contradicciones. Todos los días en la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales, los expertos señalan de una u otra manera, que Morena y su líder no llevarían a México por el camino correcto.

Pero también coinciden en señalar que el arrastre de López Obrador se debe al enojo y al hartazgo de la gente por la corrupción, la inseguridad y el subdesarrollo en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Así las cosas, es claro que las encuestas reflejan eso, pero también indican que el electorado no presta mucha atención a lo que la opinión experta tenga qué decir.

¿Se puede revertir este fenómeno? ¿Podemos hacer algo para generar la reflexión y evitar el voto con el estómago? No lo sé, quizás sí, pero si los opositores a esa izquierda radical no hacen su trabajo, tampoco se puede hacer mucho. Camino por la Ciudad de México y por el país y no veo nada; en algunos lugares pareciera que no estamos en medio de la campaña presidencial más importante de la historia moderna.

También son pocos los líderes de opinión que prestan atención a lo que los hoy morenistas hicieron cuando gobernaron la capital. Critican el control de precios que proponen, pero dejan pasar todas las corruptelas e ineficiencias que dejaron a su paso.

Incluso he llegado a escuchar a personajes de la talla de Enrique Krauze, quien, aunque crítico de López Obrador, ha dicho de éste que es honesto y que le reconoce su lucha contra la corrupción. ¡Pero cuál lucha, si su gobierno estuvo plagado de escándalos!

Por eso no entiendo que esos mismos líderes de opinión que rechazan a AMLO hagan como que la virgen les habla respecto a la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Acaso les pareció bien que reservara la información de los segundos pisos? ¿Se les olvida Carlos Imaz? ¿Les da lo mismo la tragedia del Rébsamen? ¿Les da igual que apoye la cancelación del NAICM?

No es posible que dejemos pasar estas cosas en lo que respecta al futuro de la ciudad. Ellos ya la gobernaron de manera desastrosa; y ayer, el propio Carlos Slim lo dejó muy claro: se dijo preocupado y asustado por los planteamientos económicos y la falta de planes concretos del tabasqueño. Y cerró diciendo: “En mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico como el nuevo aeropuerto… suspender el NAIM es suspender el crecimiento del país”. Por eso, ninguno de ellos debe llegar a gobernarnos.