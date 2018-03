La pelota empieza a estar en nuestra cancha

Con el inicio de las campañas entramos al sprint final de las elecciones. No se empieza de cero; lo que pasa es que las cosas van a tener matices diferentes de lo que han sido hasta ahora.

La candidata y los candidatos van a estar de frente en muchas ocasiones, más allá de los tres obligados debates, lo que los va a colocar en la confrontación de ideas y propuestas. No van a poder dejar pasar nada, porque hacerlo les va a jugar en contra en el imaginario colectivo.

Lo que es cada vez más complicado es que con los escenarios y candidatos que tenemos se eleve el nivel del debate. Vamos a entrar oficialmente a escenarios que, de alguna u otra forma, hemos estado viendo y también padeciendo.

Sumemos a esto que uno de los candidatos no es muy dado a los debates, pero va a acabar yendo a ellos porque no le queda de otra y si pudiera evitarlos, lo haría.

Confía en su ventaja y sabe que en los tres debates va a ser el centro de todo tipo de ataques; la ve venir. Hace algunos años, cuando tomó la decisión de no asistir a uno de los debates, le salió realmente caro, incluso entre sus propios seguidores.

Lo que va a pasar a partir del fin de semana podrá cambiar algunos escenarios. No se ve que en el corto plazo, López Obrador vaya a perder su ventaja; lo que habrá que ver es qué tanto pueden crecer su adversarios.

Ricardo Anaya ha aguantado en lo general toda la caballería que le han echado encima. No ha salido del lío legal todavía, pero como sea, hasta ahora queda la impresión, que se ha usado a la PGR para atacarlo, para que, entre otras cosas, lo pueda rebasar Meade.

Si en la Procuraduría no dan un paso adelante, que muestre evidencias concretas que en verdad coloquen a Anaya contra la pared, el primer perjudicado en todo esto va a ser el candidato del PRI, por más externo que presuma ser.

Si bien Meade en algunas encuestas ha empatado o superado, aunque sea por poco margen, a Anaya, la historia no ha terminado.

López Obrador puede seguir en su hamaca un rato, pero en el momento en que este asunto se destrabe, debe saber que van a ir tras él con todo y sin concesiones de ninguna índole. En una de ésas, va a tener que ir considerando que los que hoy se pelean pueden terminar unidos, agarraditos de la mano por debajo de la mesa.

En esta Santa Semana disfrutemos del último momento de descanso ciudadano, antes de que entremos al vendaval que nos espera con las campañas.

Si las precampañas, intercampañas, más todo lo que se le ha ocurrido al INE, pero sobre todo a los partidos políticos, han sido como lo hemos visto, imagínese lo que nos espera.

Tome aire y cargue baterías. Lo que nos viene nos obliga a participar, para decidir.

Será ahora nuestro tiempo.

RESQUICIOS.

Así nos lo dijo ayer Guillermo Garduño, de la UAM:

En Tamaulipas existe ingobernabilidad, hay también una relación franca entre las autoridades y la delincuencia. Las Fuerzas Armadas fueron lanzadas por Felipe Calderón sin que hubiera una doctrina y objetivos concretos de por medio. En muchas ciudades del estado, de plano ya existe la idea de vivir sometidos ante la delincuencia.

Un militar de alto rango me explicaba que al tiempo en que se actuaba contra la delincuencia, ésta ya sabía de todos los movimientos que se iban a hacer o se estaban haciendo. Ellos, me decía, saben cuál es la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas y ante ello, saben cómo actuar.

La situación es cada vez más complicada porque existe una tensión constante al interior de las Fuerzas Armadas. Hay que sumar que la delincuencia logra movilizar a una gran cantidad de gente, que llega incluso a defenderla. Para muchas personas es su única fuente de ingreso, además, no hay manera de que cualquier ciudadano cierre las puertas de su casa si un delincuente se quiere meter a fuerza, o por la buena a ella; para el caso es lo mismo.

A menudo se llega a vivir bajo un estado de guerra.

*Lo dejamos descansar del Quebradero; nos encontramos el lunes.