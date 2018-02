Al margen del debate de la modernidad o de la posmodernidad, que parece

protagonizar la escena artística contemporánea, coexisten hoy diversos acercamientos a

la obra de arte todavía vigentes y activos, que nos sitúan a una distancia apropiada para

entender las calidades estéticas que la singularizan. Figurativo o abstracto, instalación o

fotografía, de contenidos narrativos o gestuales lo cierto es que, entre nosotros, el arte

prosigue su camino incierto con la condición de siempre. Para el artista, el laberinto

planteado en cada nueva obra poco tiene que ver con los debates del gusto

contemporáneo y menos todavía con la publicística que los espolea.

La selección artistas de estos cinco artistas responde a una iniciativa diáfana. Se

pretende acentuar en unos creadores consolidados en el mundo del arte actual, algunos

ya clásicos contemporáneos como Balthus, Ràfols-Casamada o Cindy Sherman, la

importancia de su lenguaje estético ha transformado el arte de la segunda mitad del

siglo XX. Son artistas de biografía y evolución diversa, a menudo encontramos incluso,

con índices de aceptación y actitudes artísticas bien definidas en su mundo de

arte…Pero que sin embargo, enfrentados a la fascinación de ser hedonistas por

naturaleza; es decir, a esa fascinación por el placer sensorial e inmediato que no sólo da

la vida, sino también el arte. Esa doctrina ética que se identifica con el bien y el placer,

que ha hecho de estos diez artistas un modo de expresión y de vida a lo largo de sus

dilatadas trayectorias. La selección de artistas que hemos seleccionado responde – cómo

no- a la diversidad del arte de dos épocas. No queda limitada, además, a una generación

ya histórica que – al margen de disonancias de espacio, sensibilidad y carácter

comparten una concepción hedonista y transformadora del arte, activa, dicho en una

palabra. Dos generaciones centradas formalmente en la aceptación – crispada o

benevolente- de un viejo legado ilusionista que llamamos arte. Por encima de cualquier

divergencia, las obras y artistas seleccionados muestran curiosamente una complicidad

compartida que por este mismo hecho parece indicar un síntoma de notable densidad

para la sensibilidad estética contemporánea: el arte se repliega sobre su materia.

Artistas que comparten una complicidad inicial fundamental: la preocupación, obsesiva

en algunos casos, por hacer un arte nuevo.

Esta visión demuestra que el arte que se produce en las últimas cinco décadas del siglo

XX ha minado cualquier noción de arte puramente visual. Las instalaciones, los

performances y los trabajos en vídeo, pintura, fotografía y escultura muestran su

carácter híbrido. El lector, que conoce esta diversidad, se siente invitado a responder

también con modos de mirar plurales; a pasear, sentir la experiencia de una obra en la

que los sentidos están implicados; a leer y mirar, a entender y describir una teoría que

se cobija bajo una instalación o una fotografía,, o a sentir una mirada poética en la que

sobrevuelan los significados. Por ello, he traído a la memoria a Balthus, Albert Ràfols-

Casamada, Cindy Sherman Jannis Kounellis, Frances Torres, creadores que reducen la

belleza al placer de ver, oír y tocar. Cada uno posee un lenguaje plástico sorpresivo por

su refinamiento e incisividad formal. Poussin, el pintor filósofo, llamaba delectación al

objetivo que persigue la contemplación de toda obra de arte. Algo de lo que esta

afirmación inquietante puede significar es uno de los numerosos interrogantes que el

lector y espectador curioso debe plantearse frente a las obras que hemos seleccionado.

Con ello demuestran que a pesar de un mercado que impone la dinámica de marcas y signos diferenciadores como calificativo último de originalidad, el artista se define

todavía por la curiosidad versátil que permite renovadas sorpresas y propicia

inesperados descubrimientos.

Albert Ràfols-Casamada (Barcelona, España, 1923-2009) Considerado uno de los grandes pintores abstractos de la segunda mitad del siglo XX, un teórico del arte y uno

de los mayores poetas catalanes. Trabaja dentro de una abstracción lírica pura y colorista en la que el orden y el equilibrio dialogan con sensaciones lumínicas o anímicas. Cuenta con más de 200 exposiciones individuales en múltiples museos del mundo, entre ellos la Fundación Joan Miró de Barcelona en 1985, en Michael Duner Fine Arts de San Francisco en 1987, en el Centro de Artes Plásticas de Royan, Francia, 1998, en el Museo de Tourcoing, Francia en 2002, Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona, 2004, entre muchos otros. De sus libros sobresalen: Sobre pintura, Húesped del día. Dietario (1975-1984), Policromía o La galería de los colores y Signo del aire. Obra poética (1939-1999).

Francesc Torres ( Barcelona, España, 1948). Su trabajo muestra una coherencia teórica

de difícil ubicación, y su repertorio de ideas va afinándose tanto como lo hace su

presentación visual. Es consiente de que la historia está manipulada, fragmentada y

olvidada. Pretende, al revivirla en sus instalaciones, iluminar nuestro presente o

viceversa. Sin lugar a dudas es un pilar indiscutible del arte moderno de las últimas tres

décadas. Entre sus múltiples exposiciones sobresalen las realizadas en el Two

Exercises, IIIinois Center de Chicago en 1973, en el Museo Whitney de Arte Americano

de Nueva York en 1978 y 19821, en la Fundación Joan Miró de Barcelona en 1979, en

la Galería Nacional de Berlín en 1987, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en

1988, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1994, en el Instituto

Valenciano de Arte Moderno de Valencia en 1996 y en la Fundación Telefónica de

Madrid en 2000, entre otros.

Balthasar Klossowski de Rola, conocido por Balthus (1908- 2001).Este artista

exigente, caprichoso, fue apadrinado por algunos de los más grandes creadores del

siglo XX. El primero fue el poeta R.M. Rilke – quien prologará en 1931 una

compilación de sus dibujos -, con quien mantuvo una relación cercana; otros que

poetas que lo alentaron fueron: Artaud, Bataille, Malraux, Camus, René Chard, Yves

Bonnefoy, Eluard, Tristan Tzara, o los grandes historiadores y críticos del arte, como

Rewald, Clark, Lord, Cooper, Calvo Serraller, Hess, etcétera. Y desde luego, no hay que

dejar del lado, la fuerte simpatía que producía su obra en pintores como Bonnard – que

tendrá sobre él una fuerte influencia hasta 1930-, Braque, Giacometti, Mondrian, y

Picasso, que al principio de la carrera de Balthus le dijo: “ Eres el único de los pintores

de tu generación que me interesa. Los demás quieren ser como Picasso. Tú no”. Aún

con todo este maravilloso telón de fondo, la obra de Balthus no ha sido de fácil

asimilación para el gran público, a pesar de su orientación literaria y figurativa, que es

lo que se suele alegar como requisito imprescindible para agradar al mundillo de la

frivolidad. Es cierto, logró pasar casi desapercibido durante las tres cuartas partes de su existencia. Nunca le interesaron los medios de comunicación, ni mucho menos las

grandes exposiciones de su obra. Fue uno de los grandes hedonistas del siglo XX.

Balthus fue un pintor que amó y entendió la pintura clásica. No sólo la entendió, sino

que también dedico tiempo preciso para mirar, y dialogar con Giotto, Masaccio, Piero

della Francesca, Rafael, Ingres, Carot, Poussin o Cézanne. Por otra parte, fue un artista

que estuvo vinculado a la vanguardia artística y cultural del siglo XX. Estuvo cercano al

surrealismo “ maldito”, y al mismo tiempo estuvo muy ligado con figuras claves de la

vanguardia histórica, como André Derain. Fue un solitario, un “independiente”, que

vivió en los márgenes más radicales de su tiempo, pero siempre dentro de una

complaciente cercanía. Su obra está presente en casi todos los museos de Europa y

Estados Unidos.

Cindy Sherman ( Glan Ridge, Nuw Jersey, 1954). Considerada una de las grandes

fotógrafas del siglo XX. Desde finales de los setenta hasta 1986 realiza únicamente

autorretratos fotográficos. Por la pose el maquillaje y la vestimenta, por una parte, y el

decorado, la iluminación y el “estilo”, por otra, muestra tipos de mujeres inseparables de

su modo de presentación: imágenes estereotipadas de una cultura que parodia.

Elaborando estas imágenes, denuncia la representación de la mujer como “pasivo altar del deseo masculino” Hasta principios de los ochenta sus imágenes serán en blanco y negro y de pequeño formato, pero luego aparece el color y los formatos se amplían.

Las fotografías más recientes de C. Sherman recrean un mundo en descomposición ( que también puede evocar el interior de aquellos cuerpos seductores y hedonistas); de colores muy ácidos, suscitan al mismo tiempo repulsión indudable. Entre sus múltiples exposiciones sobresalen las realizadas en el Museo de Arte Moderno de Nueva Yorky en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, entre muchas otras.

Janis Kounellis ( El Pireo, Grecia, 1929). Se instala en Roma en 1956 y pinta letras,

números y flechas, sobre madera o tela. Es un artista clave para entender el Arte Povera,

cuya época lo lleva a realizar sacos de tela cosidos, así como sacos repletos de grano o

bien de arroz. En 1969 realiza la exposición de doce caballos vivos ( Galería I’ Attico,

Roma) y otra dedicada a los lanzallamas de gas ( Galería Iolas, París), con lo cual se

sitúa en el centro del debate del arte contemporáneo.

Además, en los materiales y objetos empleados en su obra – mantas, colchones o lanzallamas de gas- afloran frecuentes alusiones a la historia del siglo, siempre en su vertiente más sombría, pero al mismo tiempo, con un gran sentido hedonista del arte como parte fundamental de su obra. Sus citas con los más prestigiosos circuitos del arte mundial – Bienal de Venecia; Whitechapel Londres; Museo de Arte Moderno de París; Museo Boymans-van Beuningen, Rotterdam; Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; Museo Ludwig in der Halle Kalk, Colonia; Museo Centro de Arte Reina Sofía, etc- han situado su trabajo a lo largo de más de cincuenta años en un lugar preeminente en el campo del arte contemporáneo.