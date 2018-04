La primavera mexicana

Uno de los más destacados investigadores de las redes sociales de México, Javier Murillo que encabeza Metric Digital, denomina así la explosión de Facebook,Twitter, cadenas de WhatsApp y otros medio digitales en el marco del fin de sexenio de Enrique Peña y el proceso electoral; no porque se geste una “revolución” tipo árabe sino por el activismo mediante dispositivos básicamente inalámbricos.

Hace 6 año, las redes digitales, aunque con resonancia en los medios clásicos como llegó el caso de #YoSoy132, no tuvieron un impacto numérico trascendente en las votaciones pues no había más de 4millones de personas con smartsphone. Hoy ese tipo de equipo lo usa casi 90% de los suscriptores que igual envían memes políticos que de vida o gustos deportivos. No extraña que tras el sondeo que Reforma publicó sobre universitarios con apoyo mayoritario a Ricardo Anaya, hubiese más de 400 mil mensajes de #UnivesitariosConAmlo.

Pero las redes no son un onírico campo de libre expresión, en verdad son un campo de batalla por las ideas de millones de usuarios en el país: Cambridge Analytics solo es uno de los tantos de “gestores de opinión” contratados por las “mentes maestra” que diseñan mensajes a impostar entre usuario cual si fueran epifanías como los que hacen propaganda para Morena.

Y como todo deja huella, Metrics tiene su método para separar los mensajes manipulados por falsos seguidores (bots) los cuales tienen 30% de la actividad en la red: los datos muestran que sin bots, el comportamiento digital de 42 millones de usuarios la semana pasada el 38% se inclinó por López Obrador; con Meade el 22%, por Anaya 16% y 12% por El Bronco al igual que Margarita Zavala. Lo interesante ahora son los datos durante y después del debate. Ojo con la primavera caliente.

Movimiento Baxter. No causó asombro en el IMSS, ahora a cargo de Tuffic Miguel, que pacientes en el Edomex se manifestaran con pancartas demandando el regreso de Baxter a los servicios de hemodiálisis: ya en 2008 la empresa que lleva Piero Novello cabildeó entre diputados la expulsión de sus competidores; en 2017 aparecieron manifestantes con igual demanda cuando Baxter perdió una licitación a modo; en Jalisco, le conté aquí, ejecutivos de la firma se vieron en un restaurante con Malaquías López como secretario de salud de la entidad y no precisamente para echarse un tequila. Y ahora en Zacatecas se gesta un movimiento similar ligado a Heladio Verver, político chapulín que pasó del PRI a PRD, MC Morena, ahora candidato del PVEM y que prepara la defensa de Baxter so pretexto de los derechos humanos de los pacientes. ¿Quiere saber más?

Cemex, la más admirada. Y en el más reciente número de Forbes, las palmas son para la multinacional que comanda Rogelio Zambrano que conforme a un estudio con 650 empresarios, consumidores y lectores resultó la empresa más admirada en Centroamérica y Santo Domingo con un puntaje de 9.6 (base 10) por su exactitud y ética para los negocios, innovación y claro compromiso ambiental. Lo hecho por Cemex está bien hecho.