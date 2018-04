La semana de AMLO

Recordemos lo obvio: el proceso electoral es largo y no se define por lo que pasa en los debates, por momentos o discursos de campaña. Es un camino que tiene una de sus etapas clave en la elección del primero de julio, pero técnicamente no se acaba hasta que los y las ganadoras tomen posesión.

Esta semana mostró que todavía muchas cosas pueden pasar. El candidato que lleva una clara ventaja no la ha pasado muy bien que digamos, lo que no significa que vaya a perder la delantera o entrar en un proceso que lo ponga en alto riesgo.

Lo que sí es importante considerar es que los diferentes acontecimientos que se han presentado y los ataques que recibió provocaron una reacción por parte de López Obrador que no le viene nada bien.

Lo que ha pasado es que se aparecieron de nuevo todos los temores y fantasmas que acompañan por lo general al tabasqueño y que en algunos casos se habían olvidado, en una de ellas quizá hasta perdonado.

Ha sido una semana de focos rojos para el sector privado. Para algunos fue ver de nuevo a un López Obrador poco tolerante, lo cual le sirve y mucho a sus detractores y adversarios, porque les da pie para lanzar todo tipo de críticas y diatribas.

Quizá López Obrador ha empezado a olvidar que las encuestas de hoy no son necesariamente el resultado de mañana o quizá también pudiera estar cayendo en lo que aseguró que evitaría: “me pide la gente y mis asesores rusos que me tranquilice y no me deje provocar”.

Todo apunta a que las cosas pudieran cambiar poco en las encuestas, pero la cuestión no está sólo en ello. Está también en que da la impresión de que por momentos está abriendo la puerta a los fantasmas que no le ayudaron en anteriores ocasiones.

En el 2006 se fue diluyendo su ventaja debido a que sus estrategias y reacciones se le fueron revirtiendo, a lo que se sumaron dos cosas más: le lanzaron el muy socorrido “peligro para México”, el cual no pudo contrarrestar, y le echaron toda la maquinaria del gobierno de Vicente Fox para frenarlo a como diera lugar.

Es evidente que López Obrador sabe lo que le puede pasar y lo que le pueden enviar. Está en un momento idóneo porque además de que las encuestas le son marcadamente favorables, entre muchos existe la percepción de que es su tiempo y es su turno.

Esta semana ha mostrado signos y actitudes que regresan a la escena política y al imaginario colectivo fantasmas sobre su proyecto, por más absurdos que sean. Se le ha visto intolerante, con expresiones desafortunadas sobre ONG, son “fifís” les dijo, y la forma en que salió del debate fue poco política, educada y hasta democrática.

Se la ha pasado en las nubes y casi intocado; sin embargo, es obvio que en la medida en que se acerca el final va a estar expuesto, van a buscar evidenciarlo y provocarlo lo cual, se sabe, no es difícil.

No ha sido, hasta ahora, una buena semana para el tabasqueño, la cual pudiera ser que le llega a tiempo.

RESQUICIOS.

Así nos lo dijo ayer Zoé Robledo, senador con licencia, Ley de Publicidad Oficial:

La sentencia de la Corte sobre la regulación en publicidad oficial iba en dos sentidos: poner una fecha para hacerlo y el cómo hacerlo. El planteamiento se centró además en que se racionara el gasto en publicidad, que se definiera con precisión a qué medio se le asigna y que se dejara en claro la idoneidad de la propaganda buscando que fuera de auténtica utilidad pública.

Los gastos totales en propaganda, en todos los niveles de gobierno, alcanzan 40 mmdp. Lo interesante ahora, con la decisión tomada por el Legislativo, es saber qué hace la Corte y qué dice sobre el contenido de la ley.

El papel de los dueños de los medios fue una de las claves para que la ley quedara como quedó. Llevan muchos años de relación con los gobiernos, hablamos de dinero y de línea política. También apareció el temor por la competencia y la transparencia de las cuentas de los medios.