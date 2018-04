Lamentable, que AMLO apueste por el retroceso, afirma Meade

El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, calificó de lamentable que Andrés Manuel López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial, y destacó que no hay futuro promisorio sin educación de calidad.

Meade Kuribreña advirtió que eso no pasará, y aseguró que su proyecto está del lado de los buenos maestros, a quienes apoyará con capacitación y salarios dignos .

En su cuenta oficial Twitter, el exsecretario de Hacienda afirmó que no hay futuro promisorio sin educación de calidad.

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán🤚🏻.

