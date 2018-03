Por encima de lo que ha declarado el aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Fibra E que colocarán este día para su financiamiento tendrá gran éxito, confiaron algunas autoridades.

Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mencionó que es poco probable que los mercados reaccionen de manera negativa ante dicho posicionamiento, toda vez que los inversionistas institucionales siempre analizan los proyectos con toda precisión.

Por su parte, Alfonso Vara Alonso, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), expuso que esta salida al mercado será muy exitosa, debido a que está “muy bien estructura y pensada”.

El Dato: Federico Patiño aseguró que también piensan en buscar una línea de crédito revolvente.

La Fibra E que se colocará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) buscará recabar hasta 30 mil millones de pesos; sin embargo, Patiño mencionó que todavía se estará buscando una línea de crédito revolvente.

“Los mecanismos que están utilizando para financiar el proyecto son con la finalidad de quitarle presión a el gasto público; por ello, aunque en un principio se esperaba que la inversión entre la iniciativa privada y el gobierno fuera 50 y 50 por ciento, actualmente ese porcentaje es de 70 por ciento de la iniciativa privada y 30 por ciento del gobierno”, sostuvo el director de Banobras.

Vara Alonso añadió que es importante destacar que los mercados son quienes tendrán que evaluar la transacción por sus atributos financieros y no por los rumores que se generen en torno a ella. “Esto no me toca definirlo, ya serán los inversionistas quienes decidan participar o no”.

Por su parte el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio González Anaya, aseveró que obras como el Nuevo Aeropuerto son el ejemplo de que cada día los proyectos de infraestructura son más grandes, más caros y más complejos, por lo que no se pueden financiar con instrumentos tradicionales.

“Sería difícil pensar en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con métodos tradicionales de financiamiento, que fueran recursos públicos o financiamiento directo. Sin embargo, por medio de todas estas innovaciones se pueden hacer, pero no es una tarea fácil”, dijo.

En el marco del aniversario 85 de Banobras, González Anaya resaltó que este instrumento es el brazo financiero del gobierno federal para seguir impulsando los grandes proyectos de infraestructura en México.

Cancelar NAIM sería como cancelar el futuro del país: Ruiz Esparza. En otro momento el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseveró que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto sería como cancelar el futuro de México, ya que generaría pérdidas económicas cuantiosas y desconfianza hacia el país.

“Pensar en cancelar esto es prácticamente pensar en cancelarle el futuro a México, y además es un proyecto necesario. Habría una pérdida económica tremenda si no tenemos la capacidad para recibir a los pasajeros, a los hombres de negocios y que quieren venir a México a operar. Hay que darle la oportunidad a México de seguir adelante”, aseguró en el marco de la clausura de la LXI Asamblea General Ordinaria de la Canieti.

Estabilidad impulsa infraestructura: Banxico

La infraestructura es la columna vertebral de una economía; sin embargo, en México se requiere de dos condiciones fundamentales para su desarrollo: estabilidad macroeconómica y un marco normativo que atraiga mayores inversiones y que facilite la ejecución de proyectos de largo plazo, aseguró Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico).

En este sentido, comentó que México cuenta con claras fortalezas para mantener su atractivo para la inversión y así desarrollar infraestructura, a pesar de tener un entorno complicado como el que se observa actualmente.

“México destaca por ser una de las economías emergentes que han consolidado su estabilidad macroeconómica, en ello el Banco de México juega un papel fundamental, ya que tener una inflación baja y estable es indispensable para mantener un entorno de confianza que permita canalizar recursos a los proyectos de infraestructura y de alto impacto en el desarrollo nacional”, comentó.

El gobernador señaló que si bien actualmente el país enfrenta un panorama complejo, cuenta con fortalezas importantes para seguir siendo un destino atractivo para la inversión.