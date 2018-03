“Radiografía de la condición anímica nacional”: afirman los editores en la cuarta de forros de Llegamos tarde a todo (Almadía, 2017), del cronista, guionista de historieta, músico y poeta Fernando Rivera Calderón (Ciudad de México, 1972): tejido de ironías cabalgantes en un cuaderno de versos que mucho le debe a los Poemínimos de Efraín Huerta.

Se asoman Nicanor Parra, Ernesto Cardenal y algunas gotas del ‘albur’ popular mexicano. “El pez opina del sushi: / ¡Suhingada madre!”. ‘Poemario-objeto’: el diseño del artista plástico Alejandro Magallanes se hace cómplice en un empalme textual-icónico de incitante imaginería.

“No sé hasta qué punto este ‘librito’ sea un compendio de poemas. Escribo desde que tenía cuatro años: crónicas, guiones, canciones de amor, horóscopos, parodias, espectáculos de cabaret, columnas políticas, diccionarios. Trabajaba en la sección de deporte de un periódico nacional y un día, el gran cronista Fernando Marcos me sorprendió escribiendo un texto ajeno a mis funciones como redactor deportivo: ‘Tal vez usted no sepa nada de deporte, pero es un poeta’, me dijo. Yo me lo creí y aquí estoy con éste, mi primer poemario”, comentó en entrevista con La Razón el autor del exitoso Diccionario del caos (2013).

¿Se siente usted cercano a la tradición paródica de la literatura mexicana? Todo parte de una intención de comentar actitudes que nos caracterizan en frases como ‘Bueno, ahí pa’ la otra’, ‘Hoy no era el día’, ‘Ya casi…’. En el Mundial de Futbol los mexicanos ponemos todas nuestras esperanzas y también una aglomeración de sueños que al final se convierte en una carcajada resonante. Sí, mi libro puede verse como una representación de incidentes ‘caricaturescos’, pero, más que todo, como un perfil de actitudes cotidianas.

¿La antipoesía de Nicanor Parra y el discurso de Efraín Huerta de Poemínimos? La comparación me satisface aunque no me la creo. Soy un lector incondicional del chileno centenario, que hace poco murió con 103 años y, por supuesto, de nuestro imprescindible ‘Cocodrilo’. Leo mucha poesía latinoamericana, todas esas imágenes me rondan.

Las ilustraciones de Alejandro Magallanes dialogan con sus versos. ¿Cómo fue el trabajo con él? Es la segunda vez que trabajamos juntos. Magallanes es un diseñador de gran imaginación visual. El libro es más suyo que mío. Él fue viendo los textos, los leyó con atención y concibió un ‘libro-objeto’, el cual me parece hermoso y tentador.

¿Dicen los editores que usted ha trazado ‘nuestro perfil poético’? Exageran mis editores, no es para tanto. Es un libro divertido, quizás incisivo; marcado, eso sí, por la burla, la puya y hasta por el dolor. Sólo intento que la gente sonría con mis adagios irreverentes. Creo que es un compendio de gozosa tristeza socarrona.