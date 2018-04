Las banderas de Mancera 

El que ya entró de lleno a sus giras de promoción de los gobiernos de coalición es Miguel Mancera, quien por cierto trae fuerte el tema de seguridad. El exjefe de Gobierno estuvo en Acapulco donde dio a conocer una cifra escalofriante: 600 municipios del país no cuentan con cuerpos policiacos por un tema de mala distribución del presupuesto. Dato que acompañó con la propuesta de dar más fuerza a las estrategias de prevención del crimen.

Brincan de Morena al Frente

Y ahora fueron morenistas los que decidieron cambiar de partido luego de que acusaran al suyo de mentir a militantes. Y así es como fueron recibidos por la candidata del Frente a la CDMX Alejandra Barrales personajes como Danae Kuri, quien era precandidata al distrito 18 y Enrique Rocha Blanco, de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo, que aglutina a 20 mil militantes y 50 mil trabajadores del campo. Un pellizco fuerte a Morena.

¿Y al residencia, Cuauhtémoc?

Y el que la sigue teniendo cuesta arriba y va a tener que librar una impugnación de tres partidos es el futbolista retirado y candidato de Morena al gobierno de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. El tema que le pega es el de la residencia pues PRI, PRD, y PRD afirman que no cumple con el requisito: su constancia en Cuernavaca se la expidió él mismo, aunado a que ya se desmintió que usara un domicilio que puso como referencia. Así que la tiene complicada.

Y en Tláhuac no pasa nada

La autoridad vinculó a proceso al hijo de El Ojos y no tendría por qué ser éste un asunto mayor. Sin embargo, sí lo es en tanto que sigue dimensionando el tamaño y características que tenía el cartel de ese capo en la demarcación que gobernaba Rigoberto Salgado, quien por cierto anda en pos de una diputación, para enfrentar varias acusaciones entre ellas la de que de su demarcación se desviaron recursos para un restaurante que era el centro de operaciones del capo abatido.

La nueva bronca de Corral

Todo listo para un nuevo rifirrafe político de Javier Corral con el gobierno federal, luego de que un tribunal colegiado determinó que la competencia sobre el caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, al que Corral acusa de un supuesto desvío, no es estatal sino federal. “No nos dejaremos”, tuiteó el chihuahuense, quien sumó otro revés judicial en la semana, luego de que la Suprema Corte le echara abajo el nombramiento su magistrado carnal.

Fox y su pleito con Trump

No es nuevo que el expresidente Vicente Fox traiga pleito casado con Trump, y menos ahora con el diferendo por el envío de la guardia nacional a la frontera por parte del magnate. El mexicano no siempre es efectivo, pero vaya que le gusta incomodar, así que ayer, muy feliz, se puso una playera negra con la imagen de un bebé con cara de Trump y la leyenda: “no puedes construir un muro si tus manos son muy chicas”. Y pues no faltaron los medios que replicaron la troleada de Fox.