Armando Ríos Piter decretó que las coaliciones partidistas están destinadas al fracaso el primero de julio, ya que entre Margarita Zavala, El Bronco y él se encuentra quien será el próximo Presidente de la República, porque la gente está cansada de los políticos y la mejor opción es un candidato independiente.

En entrevista con La Razón, el también senador con licencia indicó que aún no descarta una unión entre independientes, sin embargo, ya se alista para arrancar su campaña presidencial en su natal Guerrero y la Ciudad de México.

¿Los partidos políticos ya no son opción para ganar? En está elección, ya no. Los partidos políticos me parece que, dada su adicción al dinero, tienen que ser mandados a rehabilitación, y lo único que lo puede hacer es un candidato independiente, que busca hacer las cosas con menos dinero, con mayor transparencia; que en lugar de comprar votos, se apoye en la conciencia de la gente y, especialmente, en lugar de apoyarse en clientelas, en ciudadanos decididos a transformar al país.

¿Qué opina de sus contrincantes? Representan más de lo mismo. Son simples maquinarias electorales que se han vuelto extraordinariamente pragmáticas y que no tienen una propuesta política real; son solamente sumatorias de intereses electorales y han perdido rumbo.

Yo lo que he buscado es evitar las ocurrencias. La política en este país, en este momento, reclama experiencia, planteamientos concretos, posiciones sólidas que puedan ser debatidas. Lo que busco es representar en este proceso experiencia, preparación para plantear políticas públicas y visiones que den a la sociedad los cómo encontrar soluciones para el país y, sobre todo, honestidad. Eso es lo que he representado a lo largo de 22 años de servicio público, y eso es lo que les ofrezco a los ciudadanos, en contraste no sólo con los independientes, sino con los candidatos de los partidos políticos.

¿Habrá una unión de independientes? Veo que esto es un avance de paso a paso. Ya se lograron las firmas, los acercamientos que se alcanzaron fueron a partir de que yo convoqué a la búsqueda de una candidatura única, pues existe una posibilidad de hacer planteamientos comunes, armar un frente contra lo que no nos gusta de cómo hacen política los partidos.

Hoy no hay posibilidades de que nadie decline por nadie, pero la contienda arrancará e iremos viendo cómo esos puentes de diálogo van sembrando mayor cercanía y mejor contraste frente a los partidos.

¿Tiene un candidato independiente posibilidades de ser Presiente? Sin duda, todo dependerá de la forma en que plantee su campaña, de cómo genere empatía con la sociedad, con los votantes y, sobre todo, cómo les plantes soluciones. No solamente puede ser una campaña de empatía, acercamiento, sino que guste en cuanto al tipo de liderazgo, en cuanto a la energía que le provoca al ciudadano, pero también en cuanto a las respuestas, soluciones, planteamientos que le genere.

En definitiva, ¿los partidos políticos perderán en 2018? El PRI no gana la Presidencia; la gente lo tiene ubicado en una tercera posición por los escándalos de corrupción que han manchado su imagen. Y la corrupción e impunidad son lo que la mayoría de los ciudadanos ve como reflejo de la forma en la que ha gobernado.

Tampoco va a ganar el Frente del PAN-PRD, porque generan confusión entre su electorado; Morena, con el PES, lo que ha generado es una suerte de mazacote que no da certidumbre sobre cómo gobernaría ni respecto al tipo de políticas públicas que podría enarbolar. Esto, lo que nos dice, es que las coaliciones partidistas están destinadas al fracaso el 1 de julio.

Alcanzó la meta de recaudar las firmas que estipuló el INE para lograr el registro, antes que Margarita Zavala. Cada quien tuvo su estrategia. Lo importante es que en las decisiones que cada quien tomó, quienes lograron conseguir las firmas, lo hicieron. Entonces, tomé una ruta que buscaba priorizar especialmente entidades, primero las de menor estado nominal, para ir creciendo; apostándole a las zonas metropolitanas, principalmente la de la Ciudad de México para, de ahí, irradiar en otros lugares. Mapear con toda claridad donde hay gente que le interesa una candidatura independiente y apostarle a que nuestra presencia fuera sólida.

El INE determinó que no haya debates entre más de dos aspirantes; ¿es bueno o malo para los independientes? Debe haber tantos debates como sea posible. El instituto debe revisar esa posición. La fortaleza y riqueza del proceso electoral va a tener mucho que ver con la condición de una ciudadanía que pueda contrastar perfiles, formatos y formas en las que actúan los actores públicos.

Queremos una campaña en la que la gente conozca a fondo la manera, no solamente en la que piensen los candidatos, sino cómo concilian, o cómo pelean, cómo actúan bajo presión o a preguntas incómodas; eso es la parte más sana del debate; mientras más debates haya, más positivo será para la sociedad.

¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? A diferencia de los candidatos de los partidos, vamos a tener menos recursos, menos spots, menos presencia en medios, por la forma en la que está la ley; una ley dispareja.

Los partidos políticos llegarán a tener hasta 700 millones de pesos para hacer campaña; mientras que el candidato independiente, en este caso yo, tendré no más de 7 millones; es una situación inequitativa, aunque no hay debilidad como tal, sino una oportunidad: la posibilidad de hacer una llave de jiu jitsu en la que la supuesta fortaleza del adversario se utilice a favor de nuestra propia estrategia.

Donde haya saturación de spots, vamos a dar mensajes muy concretos, entendibles y atendibles para la gente. Ésa es el área en la que podemos trabajar. Y las fortalezas son tener mayor margen de maniobra, no estar atados, no depender del clientelismo ni de la compra de votos, ni de compadrazgos que lo que quieren hacer es quedarse con contratos; eso es lo que caracteriza a la política partidista.

¿El factor migración es importante para Ríos Piter? Es fundamental; los migrantes nos han ayudado en este esfuerzo de 13 meses, no solamente a identificar problemáticas regionales, sino a conseguir firmas, y obviamente nuestra apuesta es que nos ayuden en la elección a convocar a sus familias y vecinos, a la gente de sus comunidades a que voten por un proyecto independiente.

De tal manera que uno de los segmentos de la población que mayor incidencia va a tener en la elección será el factor migrante. Tiene que ver con la manera en que convoquen a sus familias, vecinos o comunidades para que voten por una opción independiente. Si tenemos 12 millones de migrantes en el extranjero, por lo menos podrán incidir en el 33 por ciento del electorado.