Las confrontaciones y reclamos entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, durante el segundo debate chilango, deslucieron a las propuestas, pues aunque los siete abanderados buscaron priorizar sus proposiciones para mejorar la capital, se engancharon en las descalificaciones y, en esta ocasión, a diferencia del encuentro pasado, subieron de tono sus acusaciones.

El desplome del colegio Rébsamen y acusaciones de corrupción, fueron algunos de los temas en que más se enfrascaron los siete aspirantes: Mikel Arriola, del PRI; Alejandra Barrales, coalición Por México al Frente; Claudia Sheinbaum, por Juntos Haremos Historia; Marco Rascón, del Partido Humanista; Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza, y la independiente Lorena Osornio.

El formato de este segundo encuentro organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) fue mucho más flexible que el primero, al permitir que los contendientes respondieran a las acusaciones de sus adversarios.

Quien recibió más golpes fue Sheinbaum al ser responsabilizada del derrumbe del colegio Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Alejandra Barrales comenzó el ataque al señalar: “Resulta obvio que la candidata de Morena no quiera hablar de la reconstrucción; sin embargo, yo tengo un audio de Alejandro Jurado, padre de Paola, quien es damnificado y reta a Sheinbaum a revisar los papeles porque hasta el momento nadie sabe porque fallaron las medidas”, aseguró.

Sheinbaum reviró: “Te lo digo de nuevo Alejandra. Es vil usar esta tragedia como parte de tu campaña. Cuando fui delegada nunca le di la vuelta a los problemas, siempre di la cara”.

En tanto Arriola dijo: “Claudia, mírame a los ojos, por la corrupción se perdieron 25 vidas y por tu negligencia hay 28 mil personas en la calle. Escúchame bien, vamos a meter a la cárcel a ya saben quién por incompetente y corrupta”.

Quienes también entraron a la pelea fueron Carpinteyro y Osornio: “Claudia vengo a decirte que eres culpable, te estás escondiendo detrás de la política para evitar la justicia” dijo la primera.

“Claudia da la cara, sal a la calle y di por qué no has atendido las peticiones de los damnificados, no es mi voz la que reclama, es la de los ciudadanos que están viviendo en la calle”, apuntó la independiente.

Claudia Sheinbaum buscó defenderse al replicar a sus contrincantes: “Cuando fui jefa delegacional en Tlalpan no evadí el problema, siempre los afronto. Hicimos un programa integral para los damnificados, fue el único que se hizo en la CDMX”.

Las propuestas de los siete candidatos abordaron dos temas fundamentales: economía y Desarrollo Social.

Mariana Boy propuso utilizar 35 mil millones de pesos de ingresos adicionales que obtiene el Jefe de Gobierno, para mejorar la infraestructura, movilidad, generar programas de emprendimiento, así como estímulos fiscales para la que las empresas den su primer empleo a recién egresados.

Asimismo, impulsar el crecimiento turístico local, y construir parques industriales para reciclar la basura.

Osornio propuso exigir al Congreso que modifique las leyes para aumentar penas a funcionarios corruptos, así como programas para fortalecer apoyos agrícolas.

Sheinbaum reiteró que potenciará el desarrollo económico a través de la creación de 500 mil empleos formales, programas para fortalecer la economía familiar, erradicar la informalidad y corrupción, la construcción de 300 centros de innovación, y la realización de festivales culturales.

Rascón aseguró que sus adversarios constituyen el mismo modelo económico y sus políticas son clientelares.

Asimismo, se pronunció por destinar mil 300 millones de pesos para mejorar programas sociales y el sistema de pensiones, además de etiquetar entradas de recursos por concepto de predial, fotomultas y habló de crear una reforma administrativa.

Carpinteyro aseguró que creará un programa de subastas energéticas, lo que permitirá ahorrar 10 mil millones de pesos para invertir en la creación y fortalecimiento de las PyMEs, mejorar la inversión al campo, y relanzar programas turísticos.

Alejandra Barrales se comprometió a impulsar el renacimiento económico de la ciudad, a través de un plan de inversión para crear en los terrenos del aeropuerto un Chapultepec 2, Ciudad Universitaria 2 y un corredor empresarial y tecnológico.

Al abordar sus propuestas, Mikel Arriola arremetió nuevamente contra sus contrincantes, al calificar de cínicas a las candidatas del sol azteca y la obradorista: “Es de un cinismo atroz que ofrezcan los del PRD y Morena empleos cuando han echado a la calle a 2.4 millones de pobres; mandaron a la CDMX al último lugar de competitividad”

Propuso crear 1.6 millones de empleos, 3 mil 200 pesos mensuales para amas de casa, mil 200 para adultos mayores, cancelar fotomultas y arañas, además de apoyo a transportistas y a empresarios, entre otras.

El debate continuó subiendo de tono cuando Arriola aseguró que en la administración de Sheinbaum como secretaria de Medio Ambiente, entregó un predio de dos hectáreas donde se construyó el Puente de Los Poetas.

“Entregó un bosque en 26 mil millones de pesos y ahora la comunidad cercana no tiene agua. López Obrador y Sheinbaum pudieron ahorrarse dinero, no a la corrupción”, dijo.

La morenista se limitó a contestar: “Mientes Mikel, no tiene sentido contestarte detalladamente”.

El priista siguió con la andanada de golpes cuando, con láminas, acusó a Barrales de poseer propiedades de lujo en Miami, Las Lomas y Polanco, y pidió a su equipo de campaña subir a las redes sociales las pruebas.

Barrales afirmó que es falso y retó: “si tú no lo demuestras, yo te exijo a que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso, porque a los capitalinos no les puedes mentir, aunque seas priista”.

La abanderada de Por la CDMX al Frente pidió que en sus redes sociales se publique toda la información que confirma la falsedad sobre las supuestas propiedades y sus orígenes.

Aseguró que en el fondo al candidato priista le cuesta trabajo aceptar que en la ciudad y en el país las mujeres pueden salir por sus propios esfuerzos: “Yo, a diferencia tuya, no tengo un suegro que me mantenga ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo”, reviró. Barrales también acusó a Sheinbaum de corrupción y afirmó que los corruptos del PRD se fueron a Morena.

“Claudia, te agradezco que hayas limpiado al PRD. Hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción a nuestro partido, quedamos libres de gente como Imaz, tu esposo, Mario Delgado, el responsable del caso News Devine, Chiguil, Ebrard, responsables de casos como el Rébsamen y el Segundo Piso”.

Arriola fue quien confrontó más a sus adversarias al encarar ocho veces a Sheinbaum y seis a Barrales; por su parte, la morenista respondió cuatro veces al abanderado del PRI y cuatro más a la del PRD; asimismo, Alejandra arremetió dos veces contra Mikel y cuatro contra Claudia.

Carpinteyro y Osornio atacaron dos veces cada una a Sheinbaum; mientras que Rascón asestó dos golpes contra Mikel, cinco para la científica, y dos para Barrales.

Con información de M. Cabadas, L. Arana, F. Nava, J. Butrón A. Espinoza e Y. Rodríguez.

Y al salir se acusan mutuamente de mentir

Tras participar en el segundo debate chilango, los tres candidatos punteros en las encuestas, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, se acusaron entre ellos de ser “mentirosos” y de que a pesar de lanzar ataques para que contestaran con la verdad, sólo evadieron las preguntas.

Entrevistados al salir de las instalaciones del Canal 11, la morenista Claudia Sheinbaum aseguró que Mikel Arriola mintió sobre el presupuesto que se destinó al Puente de los Poetas y recalcó que en días próximos dará el costo exacto que tuvo.

También la perredista Alejandra Barrales dijo que tanto Sheinbaum como Mikel habían mentido y resaltó que por ello, el exdirector del IMSS no respondió tras lanzarle el reto de bajarse de la contienda si le demostraba que tenía predios sin registrar en su declaración.

En tanto, Arriola indicó que sus oponentes sólo evadieron sus preguntas y contestaron con ataques, forma en la que evitaban decir la verdad para que se les demostrara que han mentido a lo largo de su campaña.

Al finalizar el debate, los tres candidatos punteros se proclamaron ganadores y dijeron que las encuestas los favorecerán en los próximos días.

Con información Fernando Nava