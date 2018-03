Senadores del PRI y del PAN criticaron la declaración de Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, pues consideraron que él no puede dar por cerrado el caso de presunto lavado de dinero en el que está involucrado, pues la investigación continúa en la PGR.

“Él no puede decir eso, porque existe una investigación abierta en la PGR en la que él no puede señalar que está limpio de toda culpa. Él no es autoridad. Quien decide si existe la comisión de un delito son, primero, la Procuraduría, y después un juez”, dijo el priista Jesús Casillas.

Consultado por La Razón, expresó: “Yo voy a quedar satisfecho cuando exista una declaratoria o haya una resolución por parte de alguna institución que esté facultada para hacerlo. Creo que todo mundo duda de su palabra porque alguien que ha mentido sistemáticamente, alguien que un día dice una cosa y después dice otra, pues no es nada confiable”

Por separado, el panista Jorge Luis Lavalle indicó que “con sus dibujitos (Anaya), no nos ha explicado bien a bien qué es lo que pasó y si verdaderamente es culpable o inocente”.

Añadió que no pueden correr el riesgo de tener un candidato cuya honorabilidad esté en duda, por lo que pidió a su compañero de partido declinar “para aclarar esto, ya que representa un tema muy serio y muy grave. Es más, nunca nos dijo a los panistas que estaba metido en este cochinero”.

En tanto, el coordinador de la bancada del sol azteca, Luis Sánchez, expresó: “Anaya hizo bien en cerrar este capítulo. Él tiene que dedicarse ya a lo suyo y dejar de atender esto que sólo son ataques políticos que buscan evitar que siga subiendo en las encuestas. Ya han transcurrido varias semanas desde que se desató este escándalo y la PGR no le ha podido acreditar ante un juez que está involucrado en un ilícito”.