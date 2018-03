Una entrevista que Leopoldo López concedió a The New York Times detonó una nueva ola de represión en contra del disidente y su familia. Apenas habían pasado unas horas desde que el fundador del partido de oposición Voluntad Popular decidió conversar con el periódico estadounidense, cuando funcionarios de la policía política de Nicolás Maduro irrumpieron en su casa, en donde permanece bajo arresto domiciliario. “Son órdenes de arriba”, argumentaron.

Lilian Tintori, esposa de López, aseguró que integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entraron en su casa, que se encuentra en el este de Caracas, portando armas, pese a que allí viven tres niños pequeños. “Comisión del Sebin permanece dentro de nuestra casa, sin nuestro consentimiento”, expresó Tintori en su cuenta de Twitter al denunciar que la acción “lesiona los derechos de nuestro hijo” y “viola el derecho a la privacidad”.

El Dato: Lilian Tintori, esposa de López y activista de DH, denunció a través de su cuenta de Twitter el ingreso de la policía política de Maduro a su residencia.

Tras conceder el beneficio de arresto domiciliario a López, el régimen impidió al opositor declarar ante los medios de comunicación y emitir opiniones de índole política. Por lo que el gobierno consideró la entrevista como una trasgresión a las reglas.

“A los funcionarios del SEBIN y de la FANB les hago el llamado para que no cumplan órdenes ilegales que violan los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La postura firme de Leopoldo y forma de pensar no la van a cambiar con amedrentamiento ni amenazas”, manifestó Tintori en la red social.

Por su parte, el congresista opositor Winston Flores declaró a The Associated Press que al menos cuatro miembros del Sebin entraron a la casa de López y otros nueve funcionarios se quedaron afuera. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el hecho.

“No es fácil, pero tengo la responsabilidad de decir lo que pienso. Llevo cuatro años en prisión por decir lo que pienso y, si me censuro, la dictadura me derrota”, manifestó López en entrevista con el rotativo estadounidense.

“En 1958 hubo un golpe militar que comenzó la transición a la democracia”, dijo, al referirse al 23 de enero de 1959 cuando fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, y añadió que “en otros países de América Latina hubo golpes de Estado que convocaron elecciones. Entonces no quiero descartar nada“, señaló López.

Desde que el líder del partido opositor Voluntad Popular fue trasladado en julio pasado a su vivienda, las fuerzas de seguridad han permanecido en las afueras de la casa de custodiando al opositor.

“No quiero descartar nada, porque la ventana electoral se ha cerrado. Necesitamos avanzar en muchos niveles distintos. Uno son las protestas callejeras; otro es la coordinación con la comunidad internacional. Así es como estoy pensando ahora: necesitamos aumentar todas las formas de presión. Cualquier cosa, cualquier cosa que deba suceder para convocar una elección libre y justa”, dijo uno de los disidentes más importantes de la nación sudamericana.

Una comisión de congresistas opositores acudió a la vivienda del líder para constatar su condición. El diputado Juan Guaidó denunció que la acción de la policía respondió a una política contra el gobierno que opinaba por el gobierno y la oposición en República Dominicana y por la que las elecciones presidenciales.