El equipo de Liverpool venció este sábado 2-1 a Crystal Palace, que inició con la ventaja de 1-0 que no supo mantener, en partido de la jornada 32 de la Liga Premier inglesa disputado en el estadio Selhurst Park.

Las anotaciones para la victoria visitante fueron obra del senegalés Sadio Mané en el minuto 49, y del egipcio Mohamed Salah, en el 84; tras perder con el tanto del serbio Luka Milivojevic de penalti en el minuto 13.

“We were still full of belief at half-time that we could turn things around and I think that showed in the second half.”@JHenderson reveals #LFC‘s second-half plan to beat Palace 👉 https://t.co/gY638RlCvN pic.twitter.com/2Rv5dQX00w

— Liverpool FC (@LFC) 31 de marzo de 2018