El presidente clausuró la Asamblea General Ordinaria Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; pidió analizar "si hemos progresado o no"

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que será respetuoso de la decisión que tomen los mexicanos al emitir su voto el próximo 1 de julio para elegir al próximo presidente de la República.

“Seré un presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quien habrá de encabezar la Presidencia de la República”.

“Hay que razonar el voto, más que tomar definiciones desde la víscera” Enrique Peña Nieto Presidente de la República

Durante la clausura de la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, enfatizó que en la próxima jornada electoral, los mexicanos deben tener “menos víscera y más razón” al momento de elegir al próximo presidente de la República.

Ante productores ganaderos, el mandatario federal apuntó que se debe “tomar una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de cada uno de los candidatos”.

El Presidente de la República @EPN clausura los trabajos de nuestra Asamblea y reconoce a los ganaderos mexicanos su compromiso y esfuerzo con el campo de nuestro país. pic.twitter.com/YR0iJTrMmq — CNOG (@CNOG_MX) 9 de mayo de 2018

Tras señalar que “sin meterme con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos”, apeló a que los mexicanos razonen su voto, pero que la definición sea “la que más satisfaga los anhelos de la sociedad”.

Acompañado por los secretarios de Agricultura, Baltazar Hinojosa; de Educación, Otto Granados; del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, y de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, indicó que “frente a la percepción hay que imponer la razón“.

“Y hay que imponer la razón para, realmente, darnos cuenta si estamos hoy mejor que antes, si ha habido progreso, si ha habido cambios en nuestros entornos, si hemos sido sujetos de beneficios y de apoyos que nos permiten tener una mayor calidad de vida”, pidió.

Luego de entregar 21 Medallas al Mérito Ganadero a productores agropecuarios, señaló que todo el sector agropecuario del país está cambiando, se está transformando, y “estamos dejando atrás los mitos o esta imagen que del pasado se construyó de que el campo mexicano, que la actividad pecuaria, era en el rostro de la pobreza”.

Peña Nieto afirmó ante integrantes del organismo que representa a los más de 900 mil ganaderos, que por el contrario, hoy este sector es “el rostro de la transformación, del desarrollo, del progreso, y sobre todo, de una evolución positiva para nuestro país”.

Previamente, el presidente visitó la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, donde dijo que “un país se construye no en solo una administración, no en un sexenio, no solo bajo la conducción de un solo presidente; sino, todo lo que vamos logrando como, sociedad, es el resultado del trabajo de muchas generaciones que han venido contribuyendo a que tengamos un mejor México”.

En el plantel que forma parte del programa de Escuelas al CIEN, afirmó que para su gobierno ha sido una prioridad la educación de calidad y que por ello se impulsó una reforma que está permitiendo formar, capacitar y preparar de mejor manera a las maestras y maestros de México.

En su oportunidad, durante la ceremonia de clausura, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Oswaldo Cházaro Montalvo, subrayó que “no debe haber improvisados, no debe haber quienes lleguen a hacer experimentos en un sector tan importante que es como el que produce alimentos”.

Negó que haya un campo perdido o devastado, y que si se mantienen los esquemas propios de apoyo al sector y los productores pecuarios y “seguimos trabajando conjuntamente con el gobierno y las instituciones, podemos conseguir nuestras metas”.

