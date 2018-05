La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala se comprometió a revisar la Reforma Educativa y fortalecer el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación.

“Necesitamos aplicar la reforma y actualizarla en las normales públicas y privadas. Da igual que des clase o que no des clase, le concediste el poder no al maestro, sino a los líderes. También hay que exigir responsabilidades de los liderazgos políticos, no es justo que los que pagan al final son los niños”, sostuvo durante su partición en el foro 10 por la Educación.

Aseguró que anteriormente se dedicó al magisterio, por ello “sé de lo que hablo cuando se tocan temas de educación”.

Indicó que la introducción de tecnología a los salones de clase fue una torpeza: “un proceso torpe que sólo sirvió para regalar computadoras y tabletas, sin capacitar a alumnos, maestros y padres de familia”.

Aseguró que para garantizar el acceso a la tecnología se debe contar con buena infraestructura y cerrar las brechas de desigualdad, así como la enseñanza del idioma inglés que se tiene que realizar según la región del país.

Afirmó que está de acuerdo con la aplicación de las evaluaciones al magisterio: “pero una real, no la que se aplica ahora”.

Señaló que se debe dar prioridad a una educación que inspire a la juventud, porque de no ser así, lo que no encuentran en las escuelas lo pueden hallar en las calles, y expresó que la situación que vive el país es el resultado de dejar que se politizara la educación y ponerla al mando de líderes magisteriales y no de los maestros.

Precisó que la Reforma Educativa ha dado buenos resultados en las entidades donde se aplica “como debe de ser”, y externó que las buenas políticas educativas tienen resultados en no más de un año.