Logan Paul, un joven estadounidense de 22 años famoso en YouTube, ha desatado la polémica en redes sociales por publicar un video que mostraba a un hombre que se había suicidado al ahorcarse en un bosque de Japón.

El contenido fue retirado por Paul tan sólo 48 horas después de su emisión tras las críticas recibidas en redes sociales por el tono irrespetuoso de las imágenes.

Aunque el video fue retirado todavía se podían encontrar en internet algunos segmentos. Las críticas que también han sido publicadas en internet señalan que lo que fue ofensivo fue que Paul se estuviera riendo y bromeando tras ver el cadáver.

En el video publicado el domingo Paul va caminando con amigos en el bosque de Aokigahara, cerca del monte Fuji. Él parece estar consciente de que el lugar a veces es elegido para suicidios, pero se sorprende al estar junto a lo que parece ser un cadáver colgado de un árbol.

Tras haber publicado el polémico video, el “youtuber”, quien tiene más de 15 millones de suscriptores, pidió una disculpa pública en sus redes sociales y explicó que su intención había sido sensibilizar al público sobre el problema del suicidio.

“Lo siento. Esto es nuevo para mí. Nunca he afrontado críticas así antes”, publicó Paul, luego de asegurar que quería “crear una corriente positiva en Internet, no una tormenta de negatividad. Esa nunca fue mi intención. He intentado crear conciencia en torno al suicidio y la prevención del suicidio, y si bien pensaba que si el video salvaba una sola vida habría valido la pena, me equivoqué por la sorpresa y la conmoción, como se puede ver en la grabación”, escribió en redes el joven famoso por sus publicaciones en redes sociales.

Según la revista Forbes, el estadounidense Paul ha ganado 150 mil dólares por sus publicaciones en Facebook y 80 mil por sus contenidos en Instagram.

Japón tiene un nivel relativamente alto de suicidios, con más de 21.000 anuales, de acuerdo con cifras oficiales. Su tasa de suicidio per cápita es una de las más altas en el mundo.

Muchos culpan la alta tasa de suicidios al valor que se le da a la conformidad, el perfeccionismo y el duro trabajo en el país.

El suicidio no tiene el estigma religioso en Japón como lo tiene en otras culturas. El suicidio ritual conocido como seppuku o hara-kiri, ha sido retratado por años en películas y teatro como una forma honorable de asumir la responsabilidad.

