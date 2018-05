Los candidatos y el Turismo: Meade y la continuidad

No se trata en este espacio de jugarle al adivinador o al experimentado conocedor de ejercicios demoscópicos. Nada de aventurar quién de los candidatos a la presidencia va en primer lugar en las encuestas y quienes le siguen.

Aunque todos lo sepamos.

Se trata de advertir, en principio, que pese a la importancia del Turismo en la economía nacional, los candidatos presidenciales poco han tocado el tema y pareciera que el sector que genera el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto de México no requiere estar en sus profundos discursos. Pero pues así es esto del abarrote, diría el abarrotero.

José Antonio Meade ha transitado por cinco secretarías de estado en dos sexenios diferentes. Algo que todos sabemos y muchos respetamos. De su tránsito por Energía o Desarrollo Social poco puede relacionársele con el Turismo. No hubo, en esos encargos, mayor relación con el gabinete turístico que comanda el secretario que despacha en Mazaryk. En el tiempo que fue canciller, se sabe que impulsó y apoyó la propuesta para permitir que en aeropuertos mexicanos se instalaran aduanas de preinternación del gobierno de Estados Unidos, una propuesta que no ha avanzado lo necesario y que sería un gran impulso para la llegada de más visitantes internacionales. En tanto, como secretario de Hacienda no fue muy distinto a quienes han ocupado esa silla en los últimos sexenios y, así ha sido, promovió no un incremento en los fondos federales para el Ramo 21 –que es el capítulo de Turismo en el Presupuesto de Egresos- y sí una disminución de los mismos. En el sexenio de Felipe Calderón su propuesta de presupuesto fue enmendada por la Cámara de Diputados, que negó una disminución, pero en el actual gobierno no fue así. Para este año el monto que se le asignó a este ramo es similar al que se le dio una década atrás. No se sabe si esto fue, como parece, parte de una mística hacendaria que parece tener su fundamento en que si el sector está creciendo sólo no hay que meterle más recursos, o decisión estratégica tomada por él.

El candidato de la coalición Juntos por México no se ha manifestado abiertamente sobre el Turismo –más allá de alguna frase en un par de discursos- pero sí habrá que reconocer que ha puesto a trabajar a parte de su equipo, dirigido por la diputada federal quintanarroense y ex secretaria de Turismo de aquel estado, en un plan estratégico para seguir en la ruta de crecimiento sostenido que se ha venido dando en los últimos 5 años y que nos tiene ya como el sexto país en el ranking de los más visitados que realiza la Organización Mundial de Turismo. En ese sentido, es el único candidato presidencial del que se sabe que está preparando ya un plan de acción gubernamental.

Se puede anticipar que habrá continuidad en las políticas turísticas. Que el gobierno actuará más como facilitador que como inversionista. Lo que hace falta saber es qué tanto compromiso habrá para no seguir reduciéndole los fondos federales al sector y qué hará con la inseguridad que es un factor determinante.

El lunes próximo, en el Castillo de Chapultepec, todos los candidatos a la presidencia expondrán su proyecto turístico. Ojalá despejen las dudas.