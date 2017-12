Los deseos del 2018

Noche del 31 de diciembre. Nuestra mirada está centrada en una copa llena de uvas, con un poco de suerte éstas no tienen el fastidioso hueso.

Es la última noche del año y nuestra psique se prepara para reflexionar sobre lo que dejamos de hacer y lo que anhelamos cambiar; ya sean 12, 15, cuatro o cero uvas, desear es una cualidad inherente al ser humano, y todos queremos que el 2018 sea un mágnifico año. En este sentido, a cuántos de los aficionados de los “cuatro grandes” no les encantaría compartir sus deseos futboleros con los dueños de la pelota. Pues bien, haciendo una recopilación de las más de 365 conversaciones que he tenido a lo largo del año con colegas y amigos, aprovecharé este espacio para retransmitir los deseos colectivos. No garantizo resultados, pero hagamos un poco de catarsis.

América: Si un club puede hacer realidad los deseos de sus aficionados es el de Coapa; el primero de ellos se realizó en este 2017, robándose de la frontera norte al consentido de la afición azulcrema: Miguel Herrera. Los números de Herrera en su segunda etapa no han sido malos, pero tampoco espectaculares; en caso de seguir la misma línea, el resultado no será muy distinto en este 2018. ¿Cuáles son los anhelos de sus fieles? Refuerzos de la talla de Gignac, Avilés Hurtado, Aquino, Ismael Sosa, Edu Vargas; como pilón, los americanistas ven urgente el cambio de horario en sus juegos de local.

Pumas: Con el Club Universidad Nacionl debo adaptarme al estilo exigente y a veces hostil de sus aficionados, el deseo va más hacia el patronato, al que le imploran la pronta despedida de Rodrigo Ares de Parga; en palabras de los seguidores puma: ¡lárgate, Ares! En segundo plano, y después de tres entrenadores diferentes y de ser la gran decepción del año, es evidente que la afición auriazul añora la estabilidad en la dirección técnica; Diego Alonso, Memo Vázquez o el Rey Midas (Vucetich), los favoritos. La realidad pinta para remar contra corriente.

Cruz Azul: Con el cuadro de La Noria no se necesitan muchas palabras para transmitir el deseo universal de la afición más noble y fiel, como la catalogó Jémez: un maldito título de liga es que desean. Eso es ya una obviedad, lo interesante es cómo la directiva puede acabar con la racha de 20 años sin conseguirlo. Pronto comenzarán otros muy largos 365 días para los celestes.

Chivas: la afición rojiblanca está satisfecha con lo conseguido durante el año; pero ruegan más que nada, que El Pastor se quede aún mucho tiempo en Guadalajara, que siga confiando en sus canteranos y que pronto debuten más Salcidos y Chicharitos, y nuevamente puedan competir contra las dos potencias de nuestro futbol, los equipos de Nuevo León.

Juan Carlos Osorio: Aquí necesitaría otras dos columnas para poder manifestar todo lo que ha surgido desde que comenzó el año; los claroscuros del Tri han sido motivo para un extenso debate; para muchos el colombiano debió marcharse después del ridículo de la Copa Oro; otros creen ciegamente que Osorio logrará superar la barrera del cuarto partido; defensores o detractores, todos coinciden en que el seleccionador deberá poner lo mejor en la cancha, nada de rotaciones ni de experimentos ni de Bofos Bautistas; si Osorio encara la Copa del Mundo con seriedad, el deseo de muchos se habrá cumplido.