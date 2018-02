Los resultados de Edmundo Garrido 

El trabajo que el procurador Edmundo Garrido siguió muy de cerca durante cinco años dio los resultados esperados. Cuando fue subprocurador, encabezó las diligencias para detener a quienes participaron en el secuestro y homicidio de un grupo de jóvenes del bar Heaven. Esta semana ya como procurador, Garrido recibió la noticia: un juez sentenció a 540 años de prisión a los sujetos que él encarceló. Las pruebas que aportó al juez, demostraron su total culpabilidad.

Silencio del Frente

Vaya que los integrantes del Frente sólo ven la paja en el ojo ajeno, pues no se les vio señalar con su dedo flamígero, los actos ilícitos del ex tesorero de Carlos Joaquín, Juan Melquiades Morales quien por cierto, ya estaba palomeado para ser diputado federal y hasta actos de campaña le organizó a Ricardo Anaya en su visita a Cancún hace un par de semanas. En cambio el panista ya se deslindó, pero nunca recriminó al gobernador por emplear a un corrupto…

Más fichitas en el PAN

Por cierto, otro panista en pleitos legales, es Roberto Romero quien fue la mano derecha del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Recién deportado por las autoridades de Estados Unidos, echó mano de casi una decena de amparos y así logró que un juez le otorgara seguir su proceso en libertad. Pero de que es corrupto y desvió dinero del erario para una empresa de la que es socio, no lo puede negar.

Espino sin sorpresas

Aunque algunos quieren presentar como una gran hazaña la próxima incorporación de Manuel Espino a Morena, la realidad es que no hay ninguna sorpresa pues es al único partido al que le falta apoyar, ya que en el PRI no tiene cabida; en el PAN no lo quieren ver ni en pintura y hasta con Movimiento Ciudadano, que lo hizo diputado federal, salió peleado.

Alistan relevo de Norberto Rivera

Como no hay plazo que no se cumpla, éste lunes termina el periodo de Norberto Rivera al frente de la Arquidiócesis de México y para ello, la Catedral Metropolitana ya alista los últimos detalles para la llegada del Cardenal Carlos Aguiar Retes. Primero, se tiene prevista una misa con los fieles y después, se trasladará a la Basílica de Guadalupe donde se espera que dé su primer discurso ya a la clase religiosa y política que lo estará acompañando.

Estrellas de México en el Superbowl

Como cada año, el aguacate mexicano vuelve a romper récord de ventas en el marco del Superbowl, sólo una semana previa al partido que se lleva a cabo hoy en Minnesota, se exportaron 40 mil toneladas del oro verde mexicano. Pero la otra estrella de nuestro país, resultó ser la cerveza, ya que ProMéxico, que dirige Paulo Carreño King informó que la bebida alcanzó una venta de 336 millones de dólares en semanas recientes.