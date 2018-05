Los riesgos del bachillerato militarizado

En el debate presidencial me enteré de que el gobernador con licencia de Nuevo León instauró un bachillerato militarizado en ese estado. Luego leí que ese mismo candidato ha propuesto llevar ese proyecto a todo el país.

Me preocupa que se piense que la disciplina militar, la formación militar, la ética militar, sean lo que necesitan los jóvenes de México.

No me opongo a que exista el Colegio Militar y otras instituciones educativas cuyo propósito específico sea la formación de miembros de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, pienso que es beneficioso para el país que los integrantes del Ejército y la Marina Armada reciban la mejor preparación en institutos educativos de calidad.

Lo que me incomoda es el supuesto de que el Estado debería ofrecer una educación militarizada a la población en general, porque esa formación ayudará a que México sea un mejor país.

Francisco Madero sostuvo en su libro La sucesión presidencial que uno de los mayores males de la historia de México había sido el militarismo. Madero afirmaba que para que la nación pudiera ser una democracia genuina, tenía que sustituir los valores del militarismo por los del civilismo: dejar de creer en que la condición natural del ser humano es la guerra y no la paz.

El experimento democrático de Madero acabó por la reacción de las fuerzas militaristas. El golpe de Estado que lo sacó del poder y luego lo asesinó arteramente, estuvo encabezado por militares del más alto rango: Bernardo Reyes, Felix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta.

Cuando los marines de Estados Unidos ocuparon el puerto de Veracruz, en 1914, la población se manifestó espontáneamente en contra de esa intervención ilegítima. El usurpador Huerta aprovechó el momento para militarizar la Escuela Nacional Preparatoria. Los estudiantes se pusieron uniforme y tomaron instrucción militar en los patios del colegio. El único profesor que se atrevió a oponerse abiertamente a esa medida fue Antonio Caso. La militarización de la Escuela Nacional Preparatoria duró poco tiempo. Las tropas invasoras se retiraron y la Revolución constitucionalista triunfó poco después.

La instrucción militar tiene un vicio, que desde el punto de vista de quienes la defienden es una virtud: la ausencia de una actitud crítica. La formación ciudadana para la democracia no puede ser militarizada, porque no puede dejar de inculcar en los jóvenes una actitud crítica, sustentada en razones y valores. No se trata de criticar por criticar, por supuesto, sino de hacerlo para encontrar, por medio de la discusión racional, las soluciones a los problemas comunes.

Un Estado que impulsara la educación militar por toda la república sería un retroceso enorme. Ni siquiera a Don Porfirio le hubiera gustado. Sí, en cambio, al líder del cuartelazo que acabó con la primera democracia mexicana: el general Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León.