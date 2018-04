Lozano a Anaya: ruin, usar a familia política para escudar lavado de dinero

El vocero de Meade no reparó en calificar como una "ruindad" el aprovecharse de un chófer para la realización de transacciones complejas que involucran lavado

El equipo de campaña de la coalición Todos por México urgió a la PGR no dejarse intimidar y actuar en el caso del panista, Ricardo Anaya, al confirmarse que él y su socio Manuel Barreiro utilizaron de prestanombres a su chofer para realizar una operación inmobiliaria de compra venta de una nave industrial por más de 54 millones de pesos.

El vocero de la campaña de José Antonio Meade, el expanista Javier Lozano, acusó que ha habido tal presión política que paradójicamente, pareciera que no hay más fuero político que ser candidato a la presidencia, “te vuelves intocable”.

En este sentido señaló que Ricardo Anaya mintió al afirmar que vendió su nave industrial al arquitecto Juan Carlos Reyes, hecho que quedó al descubierto luego de que este martes Luis Alberto N., chofer de Manuel Barreiro, confesó ante una juez de Querétaro, que fungió como prestanombres en la operación simulada que benefició al candidato del PAN.

“Luis Alberto N. fue el verdadero comprador de la nave industrial de Anaya. La adquirió como representante legal de la empresa Manhattan Master Plan Development. Fungió como prestanombres, a petición o por orden de su patrón, de Manuel Barreiro”.

Respecto a la responsabilidad del chofer en la comisión de probables anomalías, Javier Lozano afirmó éste no sabía lo que estaba firmando, nunca vio a los ojos al notario, no conoció al suegro de Ricardo Anaya, y no tuvo beneficio alguno en la operación. Firmó por lealtad y por obediencia.

Sobre los motivos que, en su opinión, “habrían llevado a Anaya a mentir”, el vocero priista cuestionó lo que está escondiendo el candidato panista:

“¿No era mucho más fácil transparentar la operación sin pasar el dinero por cinco países del mundo, con empresas recién creadas, incluida Manhattan Master Plan Development? Si no están escondiendo algo, ¿por qué no hicieron una operación directa?”

Javier Lozano Alarcón

Vocero de la campaña de Meade

De acuerdo al crítico expanista “todo parece indicar que estamos frente a un pago de favores. El terreno sobre el cual Anaya construye su nave industrial era originalmente del gobierno del estado de Querétaro“.

Que conste que desde el 1 de marzo grabé este video. Se los dije. #AnayaMiente y las evidencias están a la vista. pic.twitter.com/beJXEOTre9 — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 11 de abril de 2018

Siendo Anaya secretario particular del gobernador del estado, Francisco Garrido Patrón, el Gobierno de Querétaro le vendió dicho terreno a Barreiro, por debajo de su precio.

Simplemente haciendo una regla de tres, lo que le costó originalmente 13 millones de pesos a Barreiro, debió de haber costado 915 millones de pesos

Sin embargo, la duda que aún queda en el aire, señala Lozano, es el por qué Ricardo Anaya no aparece en ningún papel que acredite su sociedad.

“Dice que tiene el 42% de la empresa Juni Serra. Y quien firma todo a nombre de Juni Serra es su suegro, pero él no aparece en ningún lado. ¿Por qué lo hace? Según la legislación en materia de lavado de dinero, es una persona políticamente expuesta, que como tal tiene que dar información.

“Lo peor” de todo, para Lozano Alarcón, es que el candidato del Frente usa a su propia familia política –a su esposa, a su cuñada, a su suegro– y los pone como escudo humano para esconderse, para que nadie siga sus huellas.

Asimismo, el vocero de Meade no reparó en calificar como una “ruindad” el aprovecharse de un chófer, que por su estado de necesidad, dijo, por su desconocimiento de la materia en operaciones tan complejas, firmó operaciones de lavado “sin llevarse un centavo”.

Finalmente, Lozano afirmó que es la primera vez en la historia moderna de nuestro país que tenemos a un candidato a la Presidencia señalado tan abiertamente de estar involucrado, por lo menos como el beneficiario final, en una operación de lavado de dinero.

“Es la primera vez que tenemos a un candidato a la Presidencia que abiertamente miente, sin pudor alguno”.

am