Apenas a unas horas de que inicien las campañas electorales, Javier Lozano, senador y vocero de la campaña del candidato presidencial del PRI-PVEM-Nueva Alianza, José Antonio Meade, y Jorge Castañeda, recién nombrado coordinador de estrategia del abanderado del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, convirtieron a Twitter en un ring para intercambiar acusaciones.

El expanista subió a su red social un par de videos del 21 de noviembre de 2016 en los que se ve al excanciller del sexenio de Vicente Fox criticar, el estilo de vida del candidato de la coalición Por México al Frente, pues señaló que el tren de vida de éste no corresponde a los gastos que realiza. Asimismo, reprocha que Anaya se niegue a “presentar completita” su declaración de impuestos para comprobar los ingresos que recibe anualmente.

Además, en el video de 43 segundos, durante una participación de Castañeda en el programa Es la hora de opinar, en Foro TV, considera que el queretano se bajará “pronto” de la contiende electoral debido al “fuego amigo” que hay en su contra al interior del PAN, además de señalar que no aporta “ideas”.

El Dato: Al ser integrado al equipo de Anaya, Castañeda comparó a AMLO con Luis Echeverría.

“El fuego amigo o no tan amigo ha sido muy duro. Las denuncias sobre sus viajes a Atlanta, que tiene a su familia viviendo allá, que desde cualquier punto de vista tiene un tren de vida que no corresponde a su ingreso actual y como se niega a entregar su declaración de impuestos, a la 3de3, no sólo a la caratula, sino a la completita de impuestos. Yo creo que poco a poco está entendiendo Anaya, como entendió Josefina Vázquez Mota, que ante más ataques posibles, mejor se baja y se va a bajar pronto”, dice Castañeda en la grabación, año y medio antes de integrarse al equipo del panista.

Este video es acompañado por un mensaje de Lozano, el cual dice “#NoQueMuyAmigos. Así describe @JorgeGCastaneda, flamante coordinador estratégico del #JovenDictador, la inconsistencia entre ingresos y nivel de vida de @RicardoAnayaC #CastañedaCandidato”.

Mientras en una segunda grabación, publicada por Lozano y titulada “Mensaje Urgente. Jorge Catañeda”, el exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) opina que entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, ambos contendientes por la silla presidencial “pues la verdad programáticamente hablando no haces uno. Desde otros puntos de vista sin duda, pero ideas, lo que se llama ideas, ahí no va a haber”.

Algunas horas después Jorge Castañeda respondió con una indirecta y escribió también en Twitter: “El PRI está desesperado. A ellos sólo los mueve el dinero y el poder, no entienden que alguien cambie de opinión porque le presentan argumentos. Eso hizo Anaya conmigo; Me dio argumentos y convenció que es el único que puede resolver el presente y construir un mejor futuro”, dice acompañada de una foto con una frase del economista inglés John Maynard Keynes.

Castañeda fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas durante su campaña presidencial en 1988, y en 2000 asesoró la candidatura de Vicente Fox Quesada, quién después de triunfar en los comicios lo nombró secretario de Relaciones Exteriores.

En tres ocasiones ha buscado competir por la presidencia de México: en 2004 anunció su candidatura para 2006, por lo que entabló un juicio de amparo para contender a la presidencia sin ser nominado por un partido político, pero un juez de distrito desechó sus argumentos.

El pasado 21 de marzo, Ricardo Anaya lo presentó como coordinador estratégico de la campaña presidencial de la coalición Por México al Frente.

Al ser presentado por el queretano, Castañeda argumentó que se sumaba a la campaña, porque ha buscado desde hace muchos años un frente amplio compuesto con distintas fuerzas políticas y por la sociedad civil.

“Esto va en la lógica que he buscado durante muchos años de un gobierno de coalición, de un frente amplio compuesto por distintas fuerzas políticas, pero también con distintos sectores de la sociedad civil”, expresó.