El senador Javier Lozano reprobó el uso político que Morena ha hecho de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y aseguró que Andrés Manuel López Obrador no puede ni debe amenazar, ni mucho menos, decretar que eliminará la Reforma Educativa.

“El plan de López Obrador de echar abajo la Reforma Educativa es criminal, es una ofensa, es una regresión. Es contentarse con unos cuántos votos y volver al clientelismo… es darle el poder a la peor parte del sindicato, del magisterio, de donde se desprenden no por dar clases, sino para bloquear carreteras e ir a mítines”, expresó el expanista.

Dijo que es posible que, de ganar la presidencia, se venga abajo la Reforma Educativ: “Basta con una política de brazos caídos; simplemente no hacemos exámenes, no aplicamos las evaluaciones, le doy todo el poder al magisterio, apapacho a la Sección 22 y no los castigo.

“Que no vengan sus ahora evangelistas: San Yeidckol (Polevnsky), San Tatiana (Clouthier) con que no (la va a tirar). Lo que dijo López Obrador el sábado fue: ‘voy a cancelar y lo que no me alcance, lo hago por decreto’. Cuidado, esos son signos autoritarios”, declaró.

También se refirió a la actitud ‘vacilante’ del tabasqueño respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto, y aseguró que si lo “cancela” estaría dañando miles de empleos, algunos ya en activo con su edificación.