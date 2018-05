“Venezuela necesita diálogo, debate, encuentro, reencuentro, no insultos, no descalificaciones. Aquellos que les enseñaron a odiar durante estos 18 años desaprendan el odio y aprendan del amor. Mi mensaje… yo quisiera tener una varita mágica para tocar el corazón de todos los que nos odian y pedirle a Dios que dejen de odiar… ¿Quién saca algo bueno del odio? Yo no actúo con base en el odio… actuamos con base en el amor, el amor a la patria, el amor de Dios, el amor al pueblo, el amor a nuestros hijos y nuestros nietos, el amor a una causa… Yo hago un gran llamado. Me atrevería más, Jorge (en referencia a Jorge Rodríguez), un gran llamado a un gran diálogo del amor”, prometió Nicolás Maduro, apenas 24 horas antes de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara ganador de unas elecciones a su medida.

Según el rector electoral, al servicio del chavismo, Maduro fue reelecto con cinco millones 823 mil 728 votos (67.68 por ciento), muy lejos de los 10 millones de votos que había prometido conquistar y un millón 680 mil votos menos de los que obtuvo en la contienda electoral de 2013.

Henri Falcón quedó de segundo con un millón 820 mil 552 votos (21.15 por ciento); Javier Bertucci, tercero, con 925 mil 42 votos (10.75 por ciento); y Reinaldo Quijada, de último con apenas 34 mil 614 votos (0.4 por ciento). El anuncio se hizo con 92.6 por ciento de actas escrutadas.

En la jornada de ayer los candidatos independientes, que acudieron a las urnas sin el apoyo de la coalición opositora, denunciaron al menos mil 400 irregularidades: proselitismo político a menos de 200 metros de las casillas electorales, pago por votos, amenazas a los funcionarios del gobierno para que acudieran a sufragar, censura a medios de comunicación, entre otras.

Estas presidenciales contaron con el menor índice de participación desde que llegó el chavismo al poder. En las elecciones de 2006, 74.7 por ciento de los ciudadanos acudieron a las casillas; en 2012, la participación superó 80 por ciento y, un año después, tras la muerte de Chávez, 79.8 por ciento manifestó su voluntad en las urnas.

Ahora, la abstención fue superior a 70 por ciento, según dio a conocer el Frente Amplio Venezuela Unida, versión reeditada de la Mesa de la Unidad Democrática. Una cifra que contrasta con los datos oficiales: de acuerdo con el CNE, la participación fue de 46.01 por ciento (ocho millones 603 mil 936 votantes).

“Estamos siendo responsables con nuestros testigos, dando todas las denuncias a nivel nacional, más de mil 400. Y siguen llegando. Tal vez podamos llegar a dos mil denuncias en las próximas horas”, reveló Bertucci en conferencia de prensa.

Aseguró que las irregularidades están documentadas y han sido asumidas, selladas y firmadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Tengo cientos de videos que los pongo a disposición de los periodistas”, sostuvo.

La reacción internacional no se hizo esperar. Los cuatro millones de venezolanos en el exterior protestaron en contra del sufragio fraudulento y líderes del mundo manifestaron su rechazo a los resultados.

“La dictadura de Nicolás Maduro llevó a cabo una ‘elección’ ilegítima. Maduro afirma que recibió más votos que el número total de personas que realmente votaron. Mañana (hoy) la comunidad estadounidense e internacional responderá. Para Venezuela comienza una nueva etapa. Ahora ya no queda duda de que no hay una salida electoral mientras el régimen esté en el poder”, amagó el senador republicano, Marco Rubio.

El Dato: Javier Tarazona, coordinador de la Fundación Redes, denunció la distribución de panfletos con logos del aELN y de las FARC, haciendo un llamado a votar por Maduro.

“Desconocemos esta elección”: opositor

Henri Falcón, candidato presidencial, aseguró anoche que desconoce las elecciones presidenciales, por las irregularidades cometidas durante el proceso.

“Nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente. Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo”, afirmó el exgobernador de Lara, quien denunció los puntos rojos cerca de los centros de votación y la coacción a los electores.

Asimismo, culpó la abstención promovida por el Frente Amplio, pues a su juicio, incrementó la eficacia de la trampa.

“Mientras más abstención, más posibilidades de control de manejo absoluto de un gobierno que está acostumbrado a esto: a la trampa, a la manipulación, la coacción, a la presión a jugar con la dignidad de nosotros”, agregó.

Aseguró que registró casi 13 mil puntos rojos en todos los centros de votación. “También ocurrió lo mismo con el voto asistido, que ha sido otra perversidad, donde no sólo se procura controlar al elector”.