Mal de muchos

Estos días de descanso, fuera de la ciudad, me sirvieron mucho para corroborar lo que siempre he sostenido, que los congresos locales, léase los diputados, son sumamente ineficientes, costosos y en muchos casos, corruptos. Y si los sometemos a comparación con legisladores en otros países, salen todavía peor librados.

Esto viene a cuento por mi reciente visita al bello estado de Quintana Roo. Nunca deja de sorprenderme la incompetencia de sus autoridades locales, a todos los niveles, y la falta de contrapesos; por eso se les pasó de noche el saqueo de Borge y compañía. La carretera Cancún-Tulum es el mejor ejemplo del desgobierno que se respira en todo momento. Por ella circulan diariamente decenas de miles de automovilistas que no saben conducir, que se estrellan mortalmente un día sí y otro también, sin autoridad alguna que ponga orden.

Patrullas locales o federales están únicamente a la caza de transportistas para extorsionarlos. Conductores suicidas, borrachos o vehículos sin luces pueden circular libremente y sin restricciones. Esto sucede bajo las narices de los diputados locales que cuestan más de 300 millones al año (han llegado a costar hasta 700 millones).

Otro ejemplo de que nada ha mejorado con el cambio de gobierno se presenta visitando Akumal, en donde el santuario de tortugas está en verdadero peligro de desaparición. Parece que a todos por allá les cuesta mucho trabajo pensar en establecer cuotas máximas de visitantes por día; así como el descanso total programado para la fauna. Me queda claro que los de hoy, poco tienen que ver con aquellos que erigieron Chichén y Cobá.

Además, para llegar al lugar es recomendable hacerlo en una cuatro por cuatro, ya que la larga avenida por la que hay que atravesar hacia la entrada, parece importada directamente de Alepo, con baches que ya son cráteres.

Y con esto en mente, de regreso a la ciudad, es fácil constatar que los vicios se repiten en todos lados. De hecho, ninguno de mis vecinos conoce el nombre de su diputado local, tampoco la mayoría de las personas que conozco. Una vez en su curul, no se les vuelve a ver hasta que desean otra posición.

Lo peor es que los nuestros son todavía más costosos e igual de inútiles. Este año los angelitos se asignaron 2,366 millones de pesos. Todo el país, de sur a norte, está en las mismas. Por eso, debemos repensar las reglas y prioridades del gasto público, así como la interacción que tienen nuestros representantes populares con la población que los eligió. Ninguna de las dos funciona y eso se ve reflejado en nuestras calles, en nuestros centros de estudio, en nuestros bosques, mares y selvas.

Hace unos días miré un reportaje sobre cómo viven y asumen su trabajo los legisladores en Dinamarca. Y después me vinieron a la mente sus escuelas, sus parques, sus calles y su gente. Me quedó claro que los cambios que requiere el país son mucho muy profundos. Necesitamos de liderazgos modernos, no viejos que nos quieran llevar de vuelta a 1960.