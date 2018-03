Mancera condiciona al Frente, “sin coalición, no me voy del gobierno”

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera señaló que para dejar la titularidad de la Ciudad de México necesita de un documento de Ricardo Anaya y los presidentes de los partidos que conforman la coalición Por México al Frente: PAN, PRD y MC que asegure que existirá un gobierno de coalición.

“Esperaría que tuviéramos una reunión en los próximos días, donde se plantee esta misión del propio Frente, si no está el documento con eso no estaríamos en condiciones de ir, sin eso no me voy del gobierno”