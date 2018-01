El precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, manifestó que las puertas siguen abiertas para que Miguel Ángel Mancera se integre a su equipo, porque es una persona profesional que ha sido fundamental en la apertura de la alianza rumbo a la Presidencia de México.

“Miguel Ángel Mancera ha tenido un papel fundamental en la conformación de la coalición, no se explica la alianza sin su colaboración. Tiene las puertas abiertas y de él dependerá tomar la decisión; no quiero poner ningún límite en el puesto que él decida, tiene un gran perfil, una gran preparación y trayectoria, no quiero especular en algún puesto.”

Durante una gira por Oaxaca, el exlíder del PAN indicó que la Fiscalía no es el perfil que desea el actual Jefe de Gobierno capitalino, pero dejará a su consideración el puesto que más convenga a sus intereses, ya que tiene un perfil y preparación adecuados para desempeñar cualquier cargo.

En torno a la Reforma Educativa mencionó que no se ha invertido lo suficiente en capacitar a los maestros del país, porque ésta no se ha implementado de manera adecuada.

“Me parece injusto que toda la fuerza se quiera llevar a una evaluación punitiva. El problema con la Reforma Educativa ha sido su implementación porque ha sido muy ineficiente, podría existir una apertura a revisar la ley; es una posibilidad.

Por otra parte, aseguró que el tema de los sismos sigue siendo importante porque aun existen personas que no cuentan con apoyos y siguen viviendo en las calles:

“Me parece grave que ya nadie habla de los sismos cuando los damnificados siguen ahí, recorrí partes del estado y la gente aún no tiene dónde dormir y dónde mandar a estudiar a sus hijos, pero nos enteramos que hubo un fraude con las tarjetas de Bansefi, por ello le exigimos al gobierno que llegue el apoyo y que se investigue el desvío de fondos. Si alguien lo hizo que se aplique el peso de la ley.

En tanto, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que no se enojó con Anaya ni lo censuró porque seguirá dando entrevistas “banqueteras”, pero aclaró que ahora es parte de una coalición y debe haber una estrategia de comunicación conjunta.

“Es falso que le haya arrebatado la palabra a Ricardo, simplemente tenía que tomar un avión y lo que hice es decirle a la prensa que no hablaríamos de otros candidatos.”