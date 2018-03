El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, se pronunció en contra de las campañas electorales de denostación, ataque y encono, al afirmar que lo que México necesita son propuestas, por lo que hizo un llamado “a hacer debates que construyan, no acusaciones”.

El mandatario capitalino expuso que la gente está cansada de eso y recordó el llamado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para que “ya hagan propuestas”.

“La gente quiere saber cómo puedes tener una Secretaría de Hacienda efectiva, un presupuesto equitativo para todo el país, cómo le puedes dar a los campesinos lo que no les diste”, expresó.

Dijo que una vez que deje el cargo su labor será tender puentes, “por eso no me interesa pelearle con nadie. Claro que cuando haya algo que señalar o aclarar lo vamos a hacer, eso sí que no tengan duda”, refirió.

Indicó que el GCDMX seguirá blindando las elecciones: “Vienen disposiciones en donde un día no se van a poder utilizar los vehículos, el día de la jornada, no se podrán disponer de recursos, viene una veda de promoción de gobierno, lo que no implica que no siga trabajando el gobierno. Vienen varias tareas”.