Tras subrayar que fue muy feliz en sus años de militante del PAN y que no carga odios ni rencores, Germán Martínez Cázares, actualmente candidato plurinominal al Senado por Morena, señaló que va a defender con todo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, elección que, dijo, “ganará holgado y de calle”.

En entrevista con La Razón, el abogado especialista en derecho constitucional, precisó que no está en Morena por un hueso, simplemente ya no me ilusionaba el PAN. Sólo López Obrador sabe convocar a todos los sectores de la población pues tiene el discurso menos beligerante.

“Mientras en otros lados tiran balas publicitarias, Andrés Manuel está sereno, ha cambiado. Yo veo que López Obrador está encontrando esos puntos de coincidencia que tenemos como mexicanos y hay quienes quieren basar su campaña en encontrar diferencias y alentar a la división; pero yo veo a Andrés Manuel con actitudes de Jefe de Estado y no sólo un barato candidato demagógico a la Presidencia”, indicó.

¿En qué ha cambiado AMLO de los procesos electorales anteriores? En esto, en el discurso de reconciliación. Es cierto su discurso de reconciliación, aquí estoy yo para comprobarlo. Yo competí durante toda mi carrera en el PAN contra él, yo fui su adversario y ahora entiendo con toda claridad que no hay adversarios para siempre y que él haya venido a tocarme las puertas aquí, pues es una prueba plenísima de que él está acercándose a quienes piensan distinto y de que quiere hacer un gobierno para todos.

¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Fue Andrés Manuel quien lo llamó directamente? Sí, las conversaciones privadas yo las sé mantener privadas; pero él fue el que tocó la puerta y pues me invitó a la Fiscalía General de la República que no acepté; además hay mucha gente alrededor de Andrés Manuel López Obrador que ha hablado y opinado bien de mí y yo me siento muy cómodo con ellos; como es la ministra en retiro Olga Sánchez, el abogado Javier Quijano, el representante en el INE con quien yo tuve grandes debates: Horacio Duarte.

Se ha dicho que será el nuevo representante de Morena ante el INE, ¿es cierto, se ve ahí? No, yo voy a apoyar. Me gusta y me ilusiona estar atrás de Horacio Duarte, voy a defender la elección, voy a defender el triunfo de López Obrador. Cuando he defendido los triunfos presidenciales he ganado los dos, fui representante y el abogado de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y ahora voy a ser el representante del triunfo de Andrés Manuel.

Será como asesor, como apoyador de quien lo está haciendo muy bien; no hay que cambiar de portero, no hay que cambiar de defensa a medio partido, hay que apoyarlo y voy a estar ahí. Los talentos que yo pueda tener para defender esa elección están a disposición del movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo ven desde Morena el nuevo trámite que quiere implementar el INE para realizar el conteo rápido el día de la elección? Vamos a ganar de calle. El principio debe ser que los mexicanos tengamos certeza y que haya tranquilidad republicana en respetar la voluntad de los ciudadanos y el pueblo conozca el resultado lo más rápido y certero posible, que se cambien los poderes sin sobresaltos y de manera pacífica.

Por eso hablo de rapidez y certidumbre, eso es lo que nosotros demandamos al INE y estamos tranquilos sabiendo que Andrés Manuel hizo un trabajo de muchos años y confiando en que el pueblo va a decidir por un cambio verdadero.

Usted dice que van a ganar de calle, pero en caso de que no sea así, ¿aceptarían la derrota aunque fuera por un mínimo .56 como ocurrió en 2006 cuando ganó Calderón? No hay una sola encuesta que no dé como triunfador a López Obrador, no hay una: buena, mala, pagada o no pagada en los periódicos que estaban en contra, en los periódicos que estaban a favor, en todos los periódicos, todas las encuestas no hay una sola que no dé como triunfador a López Obrador.

Vamos a defender ese triunfo con todo, pero ese escenario de un margen corto, no se va a dar, insisto: va a ganar de calle.

En la charla, Martínez Cázares destaca que Andrés Manuel tiene tres elecciones apelando al voto; ante ello, señaló que “ya es hora de que reconozcamos que el señor no tiene ninguna otra actitud que no sea democrática”.

“Busca el voto, busca el voto y busca el voto, él quiere constituirse en Presidente de México con el voto y con nada más. Yo creo que llegó la hora de reconocerle su compromiso, su afán democrático y su terquedad democrática. Lo ha hecho durante 12 años seguidos, por tercera ocasión a todo el país le está pidiendo el voto; yo creo que no debe haber ningún temor ni ninguna duda al compromiso, al afán y a la terquedad democrática de López Obrador”, puntualizó.

Menciona no tener odios ni resentimientos ni se pelea con su historia, pues fue muy feliz en el PAN en 30 años. “Tengo casi una década sin cargo público, no vengo por un hueso, vivo de mi despacho, de aquí pago las colegiaturas de mis hijos. No soy alguien que brinca de un cargo a otro, me fui solito cuando perdí las elecciones como presidente del partido, y solito voy y regreso a un movimiento que considero que es bueno para México”.

¿Qué opina de lo que queda del PAN? El PAN se arrebañó, se hizo adicto al veneno del presupuesto público, por eso va a perder las elecciones. El PAN tiene que refundarse y remotivarse, encontrar nuevos motivos porque se atoró y porque no hizo lo que López Obrador: encabezar las causas populares y darle esperanza a donde hay indignación; darle esperanza a donde hay desconsuelo, dar esperanza donde hay miseria.

¿Qué les diría a todos esos que le llaman incongruente o que lo señalan por haberse ido con esa persona contra la que luchó durante tantos años? A mí ya no me ilusionaba el PAN. Les digo que tenemos derecho a cambiar, que yo usé mi libertad personal y que yo quiero empujar la historia de México en favor de la igualdad. Yo creo que no me he traicionado a mí mismo y yo no creo en las estructuras, hay congruencias que matan y hay momentos que el deber cívico obliga a separarse de tantas cosas que vi y que es mejor callar en el partido, fueron tantas cosas tristes que vi en el partido Acción Nacional y el deber cívico me obligó a separarme.