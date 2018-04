“Mazinger Z”, el anime que popularizó a los robots

Hace 50 años el ilustrador japonés Go Nagai apostó por crear un anime protagonizado por un robot comandado por un humano; no es la primera serie inspirada de su tipo, pero sí fue la más importante

Este jueves se estrena el filme “Mazinger Z: Infinity” a propósito del 50 aniversario de su creador Go Nagai en el mundo de la animación.

Hace 50 años el ilustrador japonés Go Nagai apostó por crear un anime protagonizado por un robot humanoide, “Mazinger Z”, que dio pie al nacimiento del género denominado “mecha” y que se mantiene vigente.

Si bien “Mazinger Z” no es la primera serie inspirada en robots comandados por personas, sí fue la más importante y la que le dio una proyección internacional al género, además sirvió para producir muchos más animes de este tipo.

“Esa fue su aportación, crear el ‘mecha’ que es el robot gigante que uno puede tripular para destruir otras amenazas; tuvo éxito en toda América Latina y en España fue un fenómeno social.

“Y ese género abrió camino a otras producciones, la más recordada en los 90 es ‘Evangelion‘, pero con una connotación distinta del héroe”, expresó José Ángel Garfias, profesor investigador de videojuegos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Mazinger Z” se estrenó en la televisión japonesa en 1972 y estuvo vigente hasta 1974; a México llegó en 1978 consolidando una gran cantidad de seguidores, entre ellos Luis Gantus, creador de la convención Conque que se realiza en Querétaro.

“Es muy especial este personaje para México, porque mi generación creció con ‘Mazinger Z’, era la caricatura que veíamos cuando éramos niños, no sabíamos que había cómics japoneses, lo que veíamos era animación japonesa, yo me acuerdo de ‘Tommy Davis’, ‘Afrodita A’ ”

Luis Gantus

Seguidor de la serie

Además, agregó que para su generación es un salto a la nostalgia y uno de los personajes más entrañables que los acompañaban en las tardes de caricaturas del Canal 5.

Ahora, las nuevas generaciones podrán acercarse más a este anime a través del filme que se estrena este fin de semana en México con 616 copias y que recrea en este género una nueva historia, en comparación con otras que apuestan por el live action.

Al respecto, Garfias indicó que había la oportunidad de llevarla al cine en dicho formato, tal y como se hizo con “Samurái X” o “Full metal alchemist” que tuvo resultados alentadores, o como “Death note” para Netflix, cuyo resultado no fue el mejor.

“Creo que es mejor que se haya hecho en animación tradicional, aunque tiene muchos recursos para hacerla, quizás salga en live action una como ‘Titanes del Pacífico’, pero no tiene trama ni historia y pasó sin pena ni gloria”, indicó.

Lo que ha podido ver del tráiler de esta nueva entrega, a Gantus le gusta, “sigue siendo nuestro personaje, no lo modificaron al punto de decir ‘vamos a adaptarlo a las nuevas generaciones’ y luego te cambia el ‘look’ que tenían y te dejan el recuerdo.

“Creo que respetaron bastante, me gusta y me hace pensar que es un diseño que nunca va a pasar de moda, más bien Go Nagai es un tipo que supo adelantarse a su tiempo y estableció las reglas de los robots japoneses y todo le han seguido a él”.

“Mazinger Z: Infinity” se centra en el personaje de Koji Kabuto y su robot Mazinger Z. Diez años después de que Koji, al mando de Mazinger, venció al malvado Doctor Infierno en su intento por extinguir a la raza humana, la humanidad espera un nuevo destino.

Ahora, el chico sigue los pasos de su abuelo y, durante una investigación científica en el Monte Fiji, descubre algo que podría anunciar el regreso de su más grande enemigo. Para evitar que el Doctor Infierno y su Imperio del Mal siembren el caos en la humanidad, Mazinger Z deberá entrar nuevamente en acción.

El dato:

La cinta fue producida por el estudio Toei Animation (Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon), y cuenta con la dirección de Junji Shimizu (Yu-Gi-Oh!). El doblaje se realizó en Kora International por Alejandro Villeli (Dr. Infierno), Pascual Meza (Koji Kabuto), Adriana Casas (Barón Ashler, voz femenina), Santos Alberto (Barón Ashler, voz masculina), Gloria González (Sayaka Yumi), y Alberto Bernal (narrador), entre otros.

