En medio de una ola de denuncias por acoso sexual, y en un escenario en donde parece que la industria cinematográfica y televisiva cierra las puertas al abuso y a las diferencias de género, la actriz Karla Souza reveló que fue abusada por un director mexicano, del cual no quiso revelar su nombre.

En una entrevista para CNN en Español, la también productora detalló que su abusador, utilizaba su figura de poder para recompensarla o “castigarla” si ella no cedía a sus insinuaciones.

“En una de esas veces me agredió violentamente y sí… me violó”, contó la actriz al tiempo que precisó que el episodio tuvo lugar cuando ella apenas comenzaba su carrera profesional.

El Dato: Souza es la tercera mexicana en alzar la voz contra el acoso; antes lo hicieron Salma Hayek y Kate del Castillo.

“Yo estaba empezando mi carrera y ahí me presentan a unos productores. Es donde comienza el manipuleo de: Tú me debes a mí una. Entonces te empiezan a hacer ver que están empujando por ti: No tienes nombre, pero yo sé que tú eres muy buena, yo sé que vas a demostrarme algo” , añadió.

La actriz de Qué culpa tiene el niño mencionó que cuando comenzó a trabajar con el productor, éste le asignó un hotel distinto al del resto del equipo y que acudía a su habitación pasada la media noche.

“A las dos de la mañana, esta persona siente que tiene que venir a tocarme a la puerta de mi habitación a decirme que acaba de pensar en algo de la escena, que tiene que platicar conmigo, que porque está muerto, que porque viene de estar filmando todo el día… Esto es a las dos de la mañana; no es apropiado, no es para nada algo que debió de haber sucedido… Entra al cuarto y no se va, y esto siempre es hablando de la actuación, haciéndome sentir especial, que de cierta manera yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y a todos los demás que qué bueno que me había casteado”, relató.

La actriz aseguró que al cabo de un tiempo comenzó a ceder hasta que fue víctima de una violación.

“Empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo… Un mes después de estar teniendo este abuso total de su poder, acabé cediendo, de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente, y sí, me violó”.

Finalmente la productora reveló que fue sacada de la serie en la que trabajaba.

ALzan la voz. El 94 por ciento de las mujeres que trabajan en la industria cinematográfica de Hollywood han sido acosadas o atacadas sexualmente durante sus carreras, reveló un sondeo del diario USA Today.

Entre las formas comunes de acoso figuran los manoseos, comentarios sexuales, coerción para la realización de actos sexuales o forzar a una mujer a desnudarse durante una audición para un papel en televisión o cine.

USA Today entrevistó a 843 mujeres que trabajan en Hollywood, desde actrices, directoras, escritoras, editoras y otras sobre sus experiencias como empleadas de varones.

Nueve de cada 10 reconocieron haber sufrido alguna forma de acoso o ataque de naturaleza sexual, con frecuencia por parte de un hombre más viejo que ellas en posición de poder.