El candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, consideró que su contrincante Andrés Manuel López Obrador es soberbio al afirmar que ya tiene la elección ganada.

“Cuando uno piensa que el arroz ya se coció, corre el riesgo de que se le queme, y nunca conviene en una elección. No hay nada tan poco inteligente que la soberbia, y cuando menos inteligente es cuando está uno en un proceso electoral”, consideró.

Luego asistir a la 26 Reunión Plenaria de Consejeros Consultivos Citibanamex, Meade Kuribreña insistió que las declaraciones del político tabasqueño sólo son una distracción para evadir su declaración patrimonial.

“Por lo tanto, ni ese arroz se ha cocido ni hay manera de que él distraiga la atención con ningún otro tema, que no sea presentar con transparencia de qué vive él, de qué vive su familia y cómo ha manejado a su patrimonio personal confundiéndole con el de su partido político”, dijo.

Reafirmó que su objetivo no es ir por el segundo lugar, sino resultar electo Presidente, y recalcó que no declinará en favor de Ricardo Anaya.

El Dato: En el Foro Actúa, Meade pidió a estudiantes del Tec de Monterrey que reflexionen por quién votarán, pues su sufragio tendrá un impacto decisivo para el futuro del país.

“Yo vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces: yo en esta contienda no voy por el segundo lugar, voy para ganar. En esta contienda estamos, como he insistido, no para declinar, sino para ganar. Seguimos en ese empeño, seguimos en esa convicción y así habremos de seguir hasta el 1 de julio”, subrayó.

Acerca del spot de Mexicanos Primero, el abanderado del PRI, PVEM y Panal llamó a votar por la opción que profundice en la transformación de la educación.

“¡Bienvenido el consenso a favor de la transformación educativa! Me sumo al llamado a votar por la opción que realmente tenga la experiencia para profundizar la transformación que ya está en marcha. #YoMero reitero: primero, la educación”, escribió en cuenta de Twitter.

Por otra parte, al participar en el Foro Actúa 2018, organizado por el Tec de Monterrey, en Nuevo León, Meade, comentó que los malos funcionarios han dañado la imagen de los institutos políticos, y tachó “como un error” que en la actual administración se haya eliminado a la Secretaría de Seguridad Pública y que sus facultades fueran concentradas en la Secretaría de Gobernación.

Exhortó a los jóvenes a participar en la contienda electoral y a analizar con detenimiento las ofertas que ofrecen los diferentes partidos, ya que su voto será importante para el futuro de México.

Reunión con empresarios y alumnos

Día 29