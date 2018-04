AMLO aseguró que las coaliciones de Meade y Anaya podrán aliarse; el candidato de la coalición "Todos por México" indicó que los señalamientos son para distraer la atención de lo que no puede explicar

El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, rechazó que vaya declinar en su deseo de que los departamentos de Andrés Manuel López Obrador sirvan para ayudar a damnificados ni en sus aspiraciones para ganar la elección del 1 de julio próximo.

“Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos ayuden a los damnificados y no declina en su aspiración, porque estoy seguro que será realidad el 1 de julio, que habré de ganar la elección”, expresó

Rechazó las críticas de López Obrador, pues está distrayendo la atención sobre lo que no puede explicar.

“Claramente, Andrés Manuel miente, y claramente viola la ley en temas que parecieran ser sencillos, pero que tienen una profunda trascendencia”

José Antonio Meade

Candidato a la Presidencia de México

Resaltó que la sociedad mexicana quiere de sus políticos transparencia y que realicen su declaración 3 de 3, pero López Obrador no reveló la existencia de un departamento que estaba a nombre de su esposa, que después vendió, y de otros dos inmuebles que están a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

“Esconderse atrás de la posibilidad de documentos que no reveló, lo único que pone de relieve son más preguntas que tendríamos que hacer: ‘¿Por qué no se perfeccionó la operación? ¿Hay un tema de evasión de impuestos? ¿Hay un tema de falta de transparencia? ¿Hay un tema de confusión entre su patrimonio, el de sus hijos y el del partido?'”.

El aspirante presidencial advirtió que semana tras semana salen cosas de López Obrador, como los departamentos, el avión privado que estaba impedido para ser utilizado como taxi, una empresa que le da una factura que no era propietaria del avión que utilizó.

“Esto es, hay una clara falta de respeto por la ley, una clara falta de respeto y de compromiso con la sociedad, y una clara vocación hacia a la mentira”, sentenció.

Afirmó que en la contienda hay cinco candidatos. De esos, dos no pueden explicar su estilo de vida o el origen de su patrimonio, y sostuvo que un país que quiere un gobierno honesto, empieza por tener un presidente que no sólo hable de honestidad, sino que lo sea.

acm