El precandidato de la coalición Por México al Frente se refirió a lo dicho por José Antonio Meade; afirma que el PRI no ganará elecciones

El precandidato a la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó como ataques absurdos lo dicho por el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, al decir que el panista tiene perfil de guía de turistas.

“El papá del gasolinazo anda desesperado porque no prende y por eso se ha puesto a realizar ataques absurdos”

Ricardo Anaya

Precandidato a la presidencia de la República

Asimismo, Anaya afirmó que cada vez es más creciente el rumor de que el precandidato del PRI a la presidencia, Jose Antonio Meade, será sustituido, pero sea quien sea el candidato, el PRI va a perder las elecciones presidenciales.

“Es cierto que el candidato del PRI no está subiendo y que hay un rumor más fuerte de que lo van a cambiar; lo cambien o no lo cierto es que este PRI no va ganar”, dijo a su llegada a la sesión del Consejo nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En @AccionNacional avanzamos unidos y más fuertes que nunca rumbo a las elecciones de 2018. En nuestro Consejo Nacional, reafirmamos el compromiso de construir un México que avance por la ruta correcta. #CambiemosLaHistoria pic.twitter.com/ceThCce8qv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de enero de 2018

dlm