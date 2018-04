El candidato a la Presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, espera que Andrés Manuel López Obrador entregue los departamentos que prometió, ya que se demostró que están a su nombre y no de alguien más, por ello está encantado de recibirlos para donarlos a familias damnificadas por los sismos del 19 de septiembre pasado.

Durante su gira por Coahuila, mencionó que las mentiras empiezan cuando alguien tiene que dar tantas explicaciones:

“Aquí el planteamiento era liso y llano, transparente, público y contundente. Dijo Andrés Manuel: si los departamentos están a mi nombre, te los regalo. Yo dije que los recibía para donarlos”.

Meade Kuribreña explicó que todo lo que diga el morenista está de más porque los departamentos ubicados en Coyoacán están a su nombre, por ello cualquier otra información que brinde es para esconder una mentira flagrante:

“Si no lo hace, habremos visto que miente y que además no honra su palabra. Y, para que quede muy claro, cualquier persona que no honra su palabra, no da ternura, da preocupación”, señaló.

“Andrés: mientes otra vez. Los documentos que exhibes no fueron inscritos en el Registro Público. Nos quedamos en las mismas. Espero que cumplas tu palabra”

José Antonio Meade

Candidato presidencial

El exsecretario de Hacienda indicó que en las campañas no se vale denostar, pues tienen que estar construidas sobre la base del respeto, seriedad y compromiso con lo que se dice, por ello el mantra de López Obrador es falso: “’no robo, no traiciono, no miento’. Bueno, pues ya vimos claramente que miente”.

Indicó que ahora esperarán a que el aspirante de Morena respete lo prometido.

Por otra parte, consideró que el debate del pasado domingo sirvió para que la gente conociera quién es cada uno de los presidenciables y que López Obrador no realizó ninguna propuesta concreta en los temas que le preocupan al país, sino que se dedicó a repetir lo mismo que ha dicho durante más de 18 años.