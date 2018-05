Hacer deducibles de impuestos las colegiaturas de universidades, incrementar de 25 mil a 100 mil el número de escuelas públicas de tiempo completo y garantizar la enseñanza del idioma inglés en los planteles de educación básica del país, fueron algunas de las propuestas del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, durante la presentación de sus propuestas educativas ante representantes de 10 por la Educación, que integra tanto a ONG como a empresarios.

“Nosotros lo que hemos planteado es que pasemos de 25 mil a 100 mil escuelas de tiempo completo y con alimentación, igualmente queremos pasar de 25 mil a 100 mil escuelas que tengan la posibilidad de tener su propio presupuesto para que en este espacio de autonomía y transparencia, tengan un ejercicio mucho más eficiente”, dijo.

Ante expertos en educación y en pedagogía, Meade habló además que si gana los comicios del 1 de julio próximo, su gobierno le apostará a la tecnología como una herramienta más para elevar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes.

“Sí, tecnología, pero si nosotros lo que hacemos es poner computadoras en el salón de clase, nos vamos a quedar cortos. El chiste es saber cómo la tecnología puede, en la pedagogía, apoyar el modelo curricular”, indicó Meade en este 40 día de campaña.

Enfatizó que en su gobierno las normales formarán maestros expertos en la enseñanza del idioma inglés, a fin de que los niños mexicanos puedan aprender un segundo idioma.

“Hay que reconocer que va a costar trabajo, no hay atajos y hay que reconocer que la única forma de asegurar que éste no sea un planteamiento retórico, que éste no sea un planteamiento de propaganda, sino que sea de fondo un compromiso con una nueva generación de mexicanos preparados para ser exitosos en el mundo global”, subrayó el candidato.

Más tarde, al participar en el Foro Diálogos por la Paz y la Justicia, realizado en el Museo de la Tolerancia, el cinco veces secretario de Estado, propuso una estrategia integral para combatir la inseguridad en el país, basada en la prevención y la disuasión para erradicar la impunidad a través de un Código Penal único que homologue los criterios en las entidades del país para sancionar a quien cometa un delito.

“La inseguridad es un problema que no hemos podido superar, México pasó de tener bandas dedicadas al trasiego de drogas a bandas que quieren controlar territorios a base de extorsión, secuestro, venta de droga y robo de hidrocarburos. Desde hace tiempo las armas comienzan a llegar al país y sirven para delinquir”, aseveró.

Detalló que la estrategia debe apoyarse de las autoridades, empresarios y sociedad civil, pues es necesario avanzar en la recuperación de espacios públicos para regenerar el tejido social; asimismo, es importante avanzar en la generación de empleos y educación para disminuir la incidencia delictiva.

Ideas del candidato

En materia educativa, Meade propuso:

» Incrementar de 25 mil a 100 mil el número de escuelas públicas de tiempo completo.

Agenda del día

Día 40

Evento: Encuentro.

Duración del evento: 6 horas.

Duración del discurso: Cada candidato 5 minutos de exposición inicial y en preguntas y respuestas 45 minutos.

Temática: Seguridad, Fiscalía autónoma, Ley de Seguridad Interior, despenalización de la marihuana y Comisión de la Verdad.

Asistencia: 100 a 150 invitados especiales

Organizador: CNDH.

Lugar: Museo de la Tolerancia. 8: 30 a 14: 30 hrs.

Con información de María Cabadas