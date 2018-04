El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dio a conocer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, a la que agregó cuatro puntos para que, en vez de 3de3 se convierta en 7de7; un Informe Integral de Situación Fiscal, un Instrumento Notarial, el Registro Público de la Propiedad y una Opinión Técnica Contable.

En un mensaje indicó que su declaración 3de3 fue entregada al Instituto Mexicano para la Competitividad como lo requirió, sin embargo adelantó que ésta requiere de cuatro elementos más:

El Dato: José Antonio Meade está activo en el Registro Federal de Contribuyentes desde 1986, y dado de alta con el régimen de sueldos y salarios y sueldos asimilados.

“He presentado mi declaración patrimonial como mi declaración fiscal de manera ininterrumpida por los últimos 20 años; presenté adicionalmente mi declaración 3de3, sin embargo requiere de cuatro elementos adicionales, un Informe Integral de Situación Fiscal, un Instrumento Notarial, el Registro Público de la Propiedad y una Opinión Técnica Contable”.

Indicó que la presentación de su 7de7 la hace en congruencia con la iniciativa para prevenir la corrupción.

En este sentido, destacó: “el patrimonio acumulado que se muestra a la fecha de esta opinión tiene sin ninguna duda congruencia patrimonial, es decir, se compone del ahorro acumulado y los ingresos percibidos por el declarante y su cónyuge, lo que justifica plenamente las adquisiciones y el ahorro en el periodo analizado”.

Asimismo, señaló que el notario que avaló su declaración sustenta que él y su esposa son congruentes y está plenamente justificada porque se cumplieron sus declaraciones fiscales y patrimoniales.

En este tenor mencionó que otro elemento que refuerza la declaración son las consultas al Registro Público de la Propiedad en todos los estados, lo que comprueba que los únicos bienes que se encuentran a su nombre son los que declaró.

“El quinto elemento que habría que adicionar, para que no quede ninguna duda de que lo que declaro es exactamente lo que tengo, son las consultas que he realizado a los registros públicos de la propiedad en todos los estados. Éstos comprueban que los únicos bienes a mi nombre, son los que declaré”.

Finalmente aclaró que como sexto elemento pidió al SAT un informe sobre su comportamiento fiscal, mismo que incorporó al informe entregado al Imco.

En resumen, Meade se encuentra activo en el Registro Federal de Contribuyentes desde 1986, bajo el régimen de Sueldos y Salarios, así como Sueldos Asimilados a Salarios, no tiene registro de que tenga relación de socio con ningún otro Registro Federal de Contribuyente o relación de representante legal.

Asimismo no emite facturas, no cuenta con operaciones de crédito hipotecario, no está reportado como proveedor, no ha recibido dividendos de acuerdo con la Declaración Informativa de Intereses y tampoco cuenta con créditos fiscales según la información presentada por el candidato.

…Y se compromete con la niñez mexicana

josé Antonio Meade se comprometió por los derechos de los niños a través de la firma de los “Compromisos con la Infancia” ante el representante de UNICEF, Christian Skoog.

Durante la firma se trazaron cinco ejes que formarían parte de su política; entre ellos, desarrollo integral, erradicación de la malnutrición, asistencia escolar, combate a la violencia y derechos a menores migrantes.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) entregó al aspirante presidencial un documento en el que se enmarcan las prioridades del organismo para promover y proteger los derechos de la infancia en México.

Jorge Butrón