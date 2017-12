Un mercado para pensar en Rusia

De cara al Mundial de Rusia 2018 será crucial para la Selección Nacional de México que muchos de los jugadores base lleguen al menos con ritmo de juego.

Hay casos, entre los legionarios europeos, que causan mucha preocupación. En ataque, por ejemplo, Javier Hernández y Raúl Jiménez no cierran el 2017 con buenas sensaciones y no vislumbran semestres felices si se mantienen en el West Ham y el Benfica, respectivamente. Aunque cambiar de aires no necesariamente garantiza más minutos, quedarse les puede implicar seguir jugando poco, lo que sobre todo para dos delanteros que viven del gol y necesitan confianza, puede ser un factor que les merme considerablemente de cara al gran desafío del próximo verano.

No son los únicos teóricos mundialistas que militan en Europa con los focos de alarma encendidos. Otro es Miguel Layún, quien al parecer en próximas horas emigrará del FC Porto para jugar con el Alavés de España, lo que sin duda parece un movimiento inteligente, pensando justamente en llegar en un mejor estado futbolístico a Rusia 2018.

Y ni hablar de Héctor Moreno, que en la Roma ha tenido un rol secundario y salvo lesión de algún compañero, tendrá difícil encontrar un sitio entre los defensores titulares. Aunque se intentó conseguir un préstamo al Betis de Sevilla, Monchi, el afamado director deportivo español del cuadro romano, desestimó esa posibilidad y prefirió que el mexicano se mantenga en el equipo.

En ese mismo tenor puede apuntarse la situación de Hirving Lozano, que hoy es el mexicano que mejor cierra el año en Europa; y a base de goles parece demostrar que le queda pequeña la Eredivisie. Algunos ya la apresuran para que fiche por Arsenal y Liverpool, equipos que aparentemente están interesados en sus servicios. Cambiar de aires en este mes de enero, por tentador que pueda parecer, tal vez termine por ser una operación riesgosa para el desarrollo de un futbolista al que tal vez ese traslado puede implicarle perder la continuidad de la que hoy goza; eso en detrimento del TRI.

Por todo eso habrá que estar atento al mercado este mes de enero; los futbolistas saben lo que hay en juego, aunque algunos, como Giovani, Jonathan Dos Santos y Carlos Vela, no parezcan muy preocupados por el Mundial, otros están muy conscientes de lo que hay en juego.