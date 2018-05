A falta de un mes exacto para que comience el Mundial, en Rusia, las selecciones de Brasil y Argentina, entre otras, dieron a conocer su prelista de jugadores convocados para disputar el magno evento, el próximo verano. Neymar y Lionel Messi encabezan la convocatoria del Scratch du Oro y la Albiceleste, respectivamente; al igual que Cristiano Ronaldo lidera la lista de la selección de Portugal.

El entrenador de Brasil, Tite, convocó, además de Neymar, a jugadores con experiencia, como Marcelo, Thiago Silva, Fred y Filipe Luis; las principales sorpresas son Geromel, defensa del Gremio de Porto Alegre, y Taison, atacante del Shakhtar Donetsk, en lo que es ya la lista definitiva de 23 futbolistas que eligió el exdirector técnico del Corinthians para representar al pentacampeón mundial en territorio ruso, donde jugará ante Suiza, Serbia y Costa Rica, en el grupo E.

Por su parte, Jorge Sampaoli, estratega de la actual subcampeona mundial, incluyó, aparte de la Pulga, a elementos con una trayectoria importante, como Javier Mascherano, Ever Banega, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. También llamó a Paulo Dybala, de la Juventus, y al portero de los Tigres, Nahuel Guzmán. La Albicelestes se encuentra en el sector D, acompañada por Islandia, Croacia y Nigeria.

Mientras tanto, en Portugal, vigente campeona de Europa, liderada por CR7, resalta la renuncia del defensa Fábio Coentrão, quien milita en el Sporting Lisboa, y que le pidió de favor al seleccionador Fernando Santos que no lo convocara para la Copa del Mundo. “Después de una temporada de gran desgaste, no me siento en las condiciones necesarias para representar a la selección en una prueba con la exigencia de un Mundial”, señaló el exjugador del Real Madrid en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. Los lusos comparten el pelotón B con España, Irán y Marruecos.

Otras de las 32 selecciones que participarán en la edición XXI del mayor evento futbolístico también dieron a conocer sus prelistas. De ellas destacan Dinamarca, Egipto, Irán y Costa Rica.

El Dato: Messi y CRistiano Ronaldo disputarán, en Rusia, el cuarto Mundial de sus carreras. El argentino tiene un subcampeonato (2014); el lusitano, un tercer lugar (2006).

Mohamed Salah, el goleador del Liverpool, encabeza la convocatoria de Egipto, selección que regresa a un Mundial después de 28 años y que compartirán el grupo A con Rusia, Uruguay y Arabia Saudita.

El portero del Real Madrid, Keylor Navas, lidera la convocatoria de Costa Rica, en la que también destacan los defensas Óscar Duarte, Johny Acosta y Christian Gamboa; los mediocampistas Celso Borges y Christian Bolaños; y los delanteros Marco Ureña y Joel Campbell, todos ellos mundialistas hace cuatro años, en Brasil.

Por otro lado, se dio a conocer que el goleador Paolo Guerrero no podrá asistir al Mundial con la selección de Perú, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo hiciera oficial, mediante un comunicado, que el atacante del Flamengo recibió una sanción de 14 meses, a partir de ayer, tras su positivo, en octubre pasado, al final del partido eliminatorio entre Perú y Argentina.

