Mexicano noquea a estadounidense con shorts alusivos al muro de Trump

El boxeador mexicano Francisco ‘Bandido’ Vargas noqueó al estadounidense Rod Salka, quien subió al ring con unos shorts en apoyo al muro que pretende construir en la frontera el presidente de la Unión Americana, Donald Trump.

Salka subió al ring con un pantaloncillo con el patrón de ladrillos color azul, además de la leyenda “America 1st”, en alusión a una de las famosas frases del presidente estadounidense Donald Trump.

En el quinto episodio, el boxeador estadounidense fue derribado por el mexicano, y ya cuando finalizó el sexto asalto, la esquina de Salka decidió tirar la toalla.

Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1

— Ryan Songalia (@ryansongalia) 13 de abril de 2018