Luego de registrar ventas superiores a los 35 mil ejemplares y debido a que todavía hay mucha tela de donde cortar, el escritor y periodista Julio Patán ya prepara una segunda parte de su exitoso libro México Bizarro.

El título, comentó Patán en entrevista con La Razón, fue bien recibido en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues su formato y el humor ácido con el que describe hechos de la historia nacional, que incluso pueden ser calificados como trágicos, desmenuza de manera ágil eventos que desembocan en el México actual.

“Estábamos optimistas y sí teníamos calculado que podríamos hacer un volumen dos, tanto Alejandro Rosas y yo, como nuestro editor Gabriel Sandoval.

“Desde que terminamos el primer volumen, ya tenemos un archivo con nuevas bizarrerías, que hemos ido acumulando. Todavía no tenemos bien definido qué arco de tiempo va a cubrir pero yo creo que va a ser como este volumen uno”, adelantó el escritor.

El volumen, dijo Patán, estará listo para el segundo semestre de 2018, sin embargo tanto él como Alejandro Rosas ya trabajan en historias del mundo de la política, los deportes y los espectáculos que reflejan un país caótico, en el mejor de los casos.

“Hay un sector, que son los espectáculos, que siempre da de sí muy generosamente. Vamos a volver a arremangarnos y a meternos ahí.

“Y tristemente el deporte mexicano también es muy generoso en esas cosas. Vamos a mostrar esas historias otra vez. Es inevitable. Si puedo usar esa expresión: se ponen de pechito”, dijo.

Y aunque desde la publicación del volumen uno de México Bizarro los autores han optado por degustar un whisky más suave y dulce en sus tertulias, el tono humorístico y ácido se mantendrá intacto esta nueva entrega, aseguró el también conductor de televisión.

“Creo que vamos a mantenernos en ese tono, es un tono que creo que es al que invita el libro, un tono ya patentado en el primer volumen y que a Alejandro y a mí se nos da más o menos de manera natural. Siempre hemos pensado, escrito, hablado en público en esa tesitura”, dijo.

El escritor informó que hasta el momento ya tienen alrededor de 50 historias, sin embargo los eventos de 2018 son una buena oportunidad para echar un vistazo al absurdo, ya que desde ahora existen aspectos de la política que resultan aberrantes.

Entre los ejemplos, el periodista mencionó las alianzas políticas entre partidos que tiene ideologías opuestas, como el PAN y el PRD o Morena y Encuentro Social.

“No sabemos todavía qué tanto nos vamos a montar en estos últimos años, porque han sido años muy ricos en bizarrearías, nada más con las la de Javier Duarte, para empezar o contar, o con el niño verde, pro mencionar dos sin dejar de darle un raspón a Andrés Manuel López Obrador ya que tenemos la oportunidad de hacerlo. También da mucho de sí”, dijo.

“Viene un año muy grotesco desde muchos puntos de vista. Creo que el año electoral va a ser muy difícil, creo que vamos a ver muchos despropósitos, creo que vamos a ver mucho cinismo, muchas metidas de pata, van a aflorar muchas truculencias. Estamos viendo cosas absolutamente delirantes. Estás viendo a una especie de populista de derecha como Ricardo Anaya subido en un plataforma de izquierda y de derecha conservadora. Estás viendo luego a un populista de izquierdas aliado con un partido que apoya al régimen de Corea del Norte, que es el Partido del Trabajo, que además se ha comprobado que se roba el dinero a puñados, y otro partido como Encuentro Social, que es de derecha durísima, de corte cristiano evangelista, antiabortista furioso”.

Julio Patán recordó que México Bizarro comenzó como un juego sin embargo espera que el texto invite a los lectores a pensar sobre el país y su historia para corregir esa condición.

“Lo que retrata es una tragedia, es la tragedia de un país bastante disfuncional en lo político, demasiado atado a caudillismos y tintes autoritarios a lo largo de su historia y estos promueven lo bizarro.

“Me gusta pensar que los dos libros, el que ya existe y el que estará circulando, van a ayudar en retrospectiva a entender el despropósito que es el aparato político electoral mexicano”, apuntó.

Santa Claus o Quetzalcóatl

Cuando llegó la temporada navideña de 1930 a nadie le pareció sorprendente una ocurrencia del gobierno de Ortiz Rubio. Por esos años, México vivía sumido en el más puro nacionalismo revolucionario: en las artes, en las letras, en la cultura, en los discursos todo se llenaba de lo mexicano, de nuestras raíces prehispánicas, del nopal, de la sandía, del maíz, de la tuna, del chile.

Dentro de esa moda nacionalista, al gobierno de Ortiz Rubio se le ocurrió que no había nada más antimexicano que Santa Claus, y que un gobierno progresista, nacionalista y revolucionario como el suyo no podía permitir el ingreso a territorio nacional del gordo sajón que daba regalos a los niños, pues iba en contra de las costumbres mexicanas. Así que el 27 de noviembre de ese año apareció publicada una nota que dejó perplejos a propios y extraños; era una noticia que parecía propia del 28 de diciembre, Día de los Inocentes; pero no, los periódicos anunciaron: “Quetzalcóatl será el símbolo de la Navidad”. en nuestro país”

Fragmento