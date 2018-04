En respuesta al envío de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México y a los múltiples tuits de los últimos días, el Presidente Enrique Peña exigió respeto a su homólogo Donald Trump y le dijo que, si quiere avanzar en negociaciones bilaterales, “estamos listos, pero nunca vamos a hacerlo con miedo”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario mexicano le dijo: “si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”.

El Dato: La iniciativa privada respaldó la postura del Presidente Enrique Peña de exigir respeto en la relación entre México y EU, y pidió mantener negociación de TLCAN, sin miedo.

A nombre de todos los mexicanos, incluidos los candidatos a la Presidencia de la República, a quienes mencionó uno a uno, el Ejecutivo federal puntualizó: “Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país”.

Desde el año 2015, cuando Donald Trump inició su campaña rumbo a la Casa Blanca, comenzaron sus ataques hacia México; por ello y ante el incremento de sus amenazas el Presidente Enrique Peña le dejó claro que aquí estamos 125 millones de mexicanos muy orgullosos de todo lo que somos.

“México es una Nación grande y fuerte. Somos una Nación orgullosa de su gran historia y cultura; de su presente dinámico y de un brillante futuro; somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una Nación generosa y con un gran corazón. Pero, sobre todo, somos una Nación soberana, con valores y con principios (sic)”, indicó.

Además, precisó que él sólo actuará en el mejor interés de los mexicanos, como lo ha demostrado hasta ahora, pero siempre, insistió, dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo.

“Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América: no tendremos miedo a negociar. Estamos convencidos de que, poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos.

“Hay algo que a que todos, absolutamente a todos los mexicanos nos une y nos convoca: la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México”, sentenció.

En su mensaje videograbado de cinco minutos, el primer mandatario recordó a los connacionales que desde hace más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, estableció dos principios fundamentales en los que se guiaría la relación con la administración del presidente Donald Trump.

“Primero, salvaguardar, ante todo, el interés nacional, nuestra soberanía y la dignidad de los mexicanos. Y, segundo, mantener una visión constructiva y abierta, que nos permitiera superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Hemos sido congruentes con esta visión”, sostuvo.

El Ejecutivo federal resaltó que ante los últimos acontecimientos, el Senado de la República, de manera unánime, condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados y a este pronunciamiento se sumaron los candidatos a la Presidencia que, independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad.

“Como dijo Ricardo Anaya: este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad.

“José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la Nación, y Margarita Zavala dijo que, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Expresiones que comparto”, puntualizó.

EU enviará a 4 mil a su frontera sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea mandar entre 2 mil y 4 mil militares a la frontera con México.

Un día después de ordenar a su gobierno el despliegue de la Guardia Nacional, insistió en que permanecerán en la frontera hasta la construcción del muro fronterizo.

Se espera que este órgano de defensa apoye a los agentes fronterizos en operaciones aéreas para detectar actividades ilegales, así como en labores mecánicas, como reparación de vehículos.

“Lo que haremos será liberar a los agentes fronterizos para que puedan hacer cumplir la ley”, indicó la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, en declaraciones a la prensa.

Con información de Fernando Nava.